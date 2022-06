Ce qu’il faut savoir sur: le tahini, cette merveilleuse crème de sésame

Le tahini, vous connaissez? Préparation orientale à base de graines de sésame, cette crème s’apprivoise et se cuisine de moult façons. Présentations.

Sésame, ouvre-toi

Le tahini – ou tahin ou tachina – fait immédiatement penser au houmous. Ce dip crémeux doit néanmoins sa popularité à sa saveur typique, et pour cause: elle est constituée de graines de sésame mixées. La version la plus courante, de couleur beige ou marron clair, est produite à base de sésame décortiqué et offre un goût raffiné. La version brun foncé, obtenue à partir de graines non décortiquées, est également assez facile à trouver et arbore un peu plus de dynamisme et de texture. Quant au tahin noir de jais, obtenu à partir de sésame grillé ou toasté, il a un goût encore plus prononcé et savoureux… même s’il est un peu plus difficile à dégotter. Faites-nous confiance: si vous la croisez, ruez-vous sur la glace au tahin noir. Mais attention: elle est incroyablement addictive.

Avec des frites?

Alors que le Plat pays ne jure que par la mayo ou la moutarde pour accompagner un repas, les régions plus méridionales de l’Europe optent souvent pour le tahini. De la Grèce au Maroc, la pâte crémeuse est tartinée sur du pain, associée à de la viande et du poisson, voire ajoutée à de la soupe pour plus de saveur. Une cuillère de tahini avec un peu d’eau et de jus de citron, de l’ail écrasé et du persil: voilà une vinaigrette facile, savoureuse, idéale avec une salade ou des légumes verts, sur des pommes de terre ou des falafels. Et on ne vous parle même pas du baba ganoush, aubergine tartinée au tahini.

Plaisir sucré

Le goût prononcé et salé du tahini est délicieux dans les desserts sucrés. Si vous aimez les sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture, vous devriez tenter la combinaison du tahini avec du beurre et du miel. Côté pâtisserie, une simple cuillerée fera toute la différence. Pour les fans de granola maison, une nouvelle ère se dessine: la prochaine fois, mélangez donc une généreuse cuillère de tahini aux noix et autres graines pour un petit-déjeuner divin.

Bon à savoir

La gastronomie chinoise utilise également ce petit délice. Comme la sauce soja, le piment séché et le poivre de Sichuan, la tahini constitue la base des classiques nouilles Dan Dan. Il faut aussi savoir que la qualité du tahini peut être évaluée à l’œil nu. Observez la couche posée sur la pâte dorée: plus il y a d’huile flottant sur le dessus, moins on peut s’y fier. Un très bon tahin ne sécrète pas la moindre goutte d’huile.