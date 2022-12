Céramique excentrique

Le titre de Designer de l’année 2022 – un prix organisé par Le Vif Weekend, Knack Weekend et la Biennale Interieur – revient au Studio BISKT. Le duo de designers basé à Bruxelles est salué pour ses conceptions innovantes qui repoussent les limites de la céramique. Charlotte Gigan et Martin Duchêne ont ainsi recours à l’extrusion de terre, technique dans laquelle une pâte céramique est poussée à travers un profil de diverses formes… à l’image d’un churro dans une machine. Des vases aux sièges, tout est unique et insolite.