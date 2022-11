Chaud devant

Alors que le chauffage devient un luxe de plus en plus coûteux, toutes les manières sont bonnes pour se réchauffer, et les marques rivalisent d’ingéniosité pour proposer des alternatives accessibles. C’est ainsi que deux labels indissociables de l’été, Teva et Havaianas, ont chacun imaginé une version hivernale de leurs célèbres sandales. Pour le géant brésilien, cela prend la forme de la Zip Top, une tong 2-en-1, qu’on porte orteils à l’air quand les températures le permettent, puis qu’on transforme en pantoufle à l’aide d’une tirette quand celles-ci dégringolent. Teva, pour sa part, surfe sur l’engouement persistant pour les matières matelassées en dévoilant son ReEmber Plushed, un chausson moelleux mêlant daim, imitation mouton et tissu waterproof pour assurer chaleur et confort, quelles que soient les conditions..

Havaianas, 90 euros. © SDP