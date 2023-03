Cheesecake basque

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Cette semaine, place à une préparation de gâteau au fromage inspirée par le chef espagnol Santiago Rivera. Une recette facile, pour un plaisir sucré aussi soyeux que merveilleux.

RECETTE POUR 6 À 8 PERSONNES

900 g de fromage à tartiner (de préférence le San Millan, légèrement salé)

1 pincée de sel

150 g de sucre cristallisé

1 c à s de sucre vanillé

1 c à c d’extrait de vanille

6 œufs

2 c à s de farine

240 ml de crème 40%

1. Préchauffer le four à 250 °C. Graisser un moule à gâteau et le tapisser de papier sulfurisé.

2. Dans un grand bol, mélanger le fromage, le sel, le sucre cristallisé, le sucre vanillé et l’extrait de vanille. Dans un autre bol, casser les œufs, les mélanger, puis les ajouter délicatement dans l’autre bol. Ajouter la farine et mélanger. Enfin, verser la crème.

3. Répartir la pâte dans le moule à gâteau. Mettre dans le four préchauffé, baisser la température à 220 °C et laisser cuire 35 min. La croûte doit s’assombrir, et le cœur du gâteau peut rester «fragile» car il se lèvera lors du refroidissement. Le résultat idéal? Un brin brûlé à l’extérieur et parfaitement moelleux à l’intérieur.

4. Laisser le gâteau refroidir pendant au moins une heure sur une grille, avant de le laisser reposer au réfrigérateur pendant minimum trois heures.

© Photos Bram Debaenst

2 © Photos Bram Debaenst

3 © Photos Bram Debaenst

© Photos Bram Debaenst