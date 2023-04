Coquillages légèrement fumés accompagnés de chimichurri

Entrée ou en-cas pour 4 personnes

Un feu ouvert engendre non seulement un type particulier de chaleur, mais aussi un arôme spécifique. On associe vite ces touches fumées à la viande rouge, mais la combinaison de saveurs salines et sucrées de la mer et d’une bonne dose de fumé peut aussi être un mariage harmonieux. Pour cette préparation, un kamado ou barbecue avec couvercle est conseillé, mais un plat ou une cloche résistant au feu fonctionne aussi si on utilise un barbecue traditionnel. Ainsi, les copeaux ou la paille couvés peuvent donner un goût supplémentaire aux fruits de mer et au jus de cuisson.

Matériel:

Une petite poêle antiadhésive

Un barbecue avec couvercle ou un cul-de-poule en Inox si le barbecue n’a pas de couvercle

Une poignée de paille ou des copeaux de bois propres

Ingrédients:

500 g de coques, palourdes ou couteaux (ou un mélange)

Des petits bouquets d’aneth, persil et ciboulette

4 gousses d’ail

120 ml d’une bonne huile d’olive

1 citron vert mûr

Sel et poivre

5 petits piments verts

Préparation du chimichurri

Retirer les plus grosses tiges de l’aneth et du persil et hacher le reste à l’aide d’un robot ménager ou d’un blender. Ajouter la ciboulette ciselée et l’huile d’olive. Râper l’ail finement et l’incorporer. Poivrer abondamment et saler légèrement cet épais dressing à base d’herbes aromatiques ou chimichurri.

Préparation des piments

Griller les piments verts sur une grille au-dessus de charbon de bois chaud (mais sans flammes). Dès qu’ils noircissent, les retirer de la grille et les laisser refroidir. Les couper dans le sens de la longueur et prélever la peau brûlée, les pépins et la partie blanche. Couper les piments en fines tranches.

Préparation des coquillages

Laver les coquillages brièvement dans de l’eau froide et retirer ceux qui sont ouverts. Jeter les coquillages égouttés dans la poêle antiadhésive. Mouiller la paille ou les copeaux de bois et les presser. Les poser sur le feu couvé et remettre la grille. Poser la poêle contenant les coquillages sur la grille, la couvrir du couvercle du barbecue ou d’un cul-de-poule en Inox. Laisser mijoter et fumer maximum 5 minutes. Déposer une poignée de coquillages dans une assiette, en évitant le jus de cuisson. Accompagner de quelques tranches de piment grillé et quartiers de citron vert, d’une bonne dose de chimichurri et de pain.

