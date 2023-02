Croustillants de pleurotes

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Cette semaine, place à des chaussons aux champignons qui, grâce à leurs saveurs épicées, servent de coup de fouet parfait. La bonne nouvelle? La pleurote contient cinq fois plus de protéines que la plupart des légumes.

RECETTE POUR 4 PERSONNES

150 g de pleurotes

150 g de farine

70 g de corn flakes

1 c à s de poudre de paprika fumé

1 c à c de poudre d’ail

1 pincée de poudre de piment

1 c à c d’origan

1 c à c de cumin

poivre et sel

150 ml de lait d’amande

1 c à s de vinaigre de pomme

1. Si besoin, commencer par nettoyer les pleurotes avec une petite brosse.

2. Ecraser légèrement les corn flakes avec un rouleau à pâtisserie. Dans une assiette profonde, mélanger ceux-ci avec la farine, le paprika, l’ail, le piment, l’origan et le cumin. Saler et poivrer. Dans une autre assiette, verser le lait et le vinaigre. Bien remuer. Le lait va s’épaissir légèrement à cause du vinaigre.

3. Préchauffer la friteuse à 180 °C ou faire chauffer de l’huile adaptée dans une poêle profonde.

4. Passer délicatement les champignons un par un dans le lait vinaigré et l’autre mélange. Les faire frire jusqu’à ce qu’ils soient dorés, puis les égoutter sur une assiette recouverte de papier de cuisine. Placer les pleurotes frits sur un plateau et saupoudrer de paprika fumé.

5. Servir avec de la sauce piquante ou de la sauce barbecue.

© Photos Bram Debaenst

2 © Photos Bram Debaenst

2 © Photos Bram Debaenst

4 © Photos Bram Debaenst