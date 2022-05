Dans l’antre des nez

Jacques Cavallier-Belletrud

Jacques Cavallier-Belletrud (60 ans) est maître parfumeur chez Louis Vuitton depuis dix ans. C’est à Grasse, repaire des secrets les mieux gardés de la parfumerie, qu’il a voulu installer son centre de création dans une bastide chargée d’histoire, au milieu d’un jardin de plus de 400 essences.

«La maison Louis Vuitton a toujours cherché à être au plus près des savoir-faire. Pour le parfum, pour les matières premières, Grasse est une évidence. Nous devions nous installer ici. C’est peu de dire que j’ai participé activement à la rénovation de toute la bastide. Je voulais à tout prix éviter les clichés provençaux tout en respectant l’histoire du lieu. Le paysagiste Jean Mus, qui est lui aussi un enfant de Grasse, a dessiné le jardin. Nous n’avions pas besoin de nous parler pour distribuer les essences. C’est ici lorsqu’il fait beau – et c’est souvent le cas – que je commence ma journée. Je prends quelques minutes pour dire bonjour à tous les sujets que nous avons plantés et que je vois grandir depuis dix ans comme des enfants. N’oublions jamais que le plus grand parfumeur du monde, c’est le vent qui emporte une multitude d’odeurs. Dans le jardin, tout a un parfum singulier qui incarne la saison et nous ramène au rythme immuable de la nature. Je monte ensuite à l’atelier, tout en haut de la bâtisse. Nimbé de lumière, c’est le plus beau laboratoire du monde! Le renouvellement d’air y est exceptionnel. Il n’y a aucune odeur parasite. Enfant déjà, j’étais toujours fourré dans le laboratoire de mon père, le nez dans ses flacons de matières premières qui me faisaient rêver. C’est ici que naissent physiquement mes parfums. Que j’y fais mes «gammes» aussi, mes tests à l’aveugle quotidien. Le reste du temps, je suis dans mon bureau. J’aime m’y sentir chez moi. La table blanche, neutre, lisse, est le réceptacle parfait de mon chaos! J’ai besoin d’un contact physique permanent avec mes flacons, mais aussi mes matières premières, les parfums finis et les essais en cours. Je suis passionné de photographie, j’aime tout particulièrement cette photo des mains de Virgil Abloh qui voisine avec celle de mon père et de son orgue à parfum. Derrière moi, le portrait de Louis me suit depuis mon arrivée dans la maison. Pousser cette porte, c’est vraiment entrer chez moi, dans ma tanière. Impossible de ne pas remarquer la malle à parfum que m’a dessinée Patrick-Louis Vuitton, elle porte le numéro 001. Il y a ici des vibrations particulières: je crois à la sacralité des lieux, à l’énergie née de ce que les hommes et les femmes ont fait avant nous sur cette terre du parfum.»