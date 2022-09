Déco boulot dodo

Parce que le télétravail est désormais la norme et non l’exception, Artek a imaginé une solution pour ceux qui n’ont pas la chance de disposer d’une pièce dédiée à la maison. Soit le Compact Home Office, un outil ludique qui permet, grâce à une série de questions, de déterminer quelle est l’option la plus efficace – mais aussi la plus esthétique – pour travailler de chez soi, plan et recommandations de meubles à l’appui. Vos réunions Zoom n’en seront pas moins interminables, mais au moins, vous les subirez dans un cadre agréable.

Outil Compact Home Office disponible sur artek.fi