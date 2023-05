Des souvenirs en un clic

Quels appareils photo instantanés sont les plus susceptibles de vous rendre… instantanément heureux? Nous en avons passé quatre au banc d’essai.

Kodak Mini Shot 3

Le + Extrêmement simple à manier, le menu propose plusieurs fonctionnalités, notamment le choix d’activer ou non le flash, d’imprimer avec ou sans contour blanc, et d’ajouter un filtre. Il est également possible d’imprimer des photos via son smartphone, et le papier d’impression est meilleur marché par rapport à d’autres.

Le – Le papier et les couleurs sont un peu décevants niveau qualité. Il faut attendre longtemps avant d’avoir sa photo en main, car elles ne sont pas imprimées en une fois mais bien en plusieurs couches de couleurs.

Le prix 157,99 euros, 12,99 euros le film pour 30 impressions.

En résumé Les photos coûtent moins cher à imprimer, mais ça se remarque dans la qualité.

Polaroid Now+ Gen2

Le + Des photos au format Polaroid iconique, avec des détails modernes, comme une connexion Bluetooth au smartphone. Grâce à une appli, on ajoute une série d’effets, dont la double exposition, et les films permettent aussi de faire le choix de l’originalité, avec diverses variations colorées.

Le – Son format le rend moins facile à emporter partout, et les impressions ne sont pas données. En intérieur, le traitement de la lumière n’est pas excellent.

Le prix 149,99 euros, 15,95 euros le film pour 8 impressions.

En résumé Les impressions noir et blanc sont un vrai coup de cœur, et l’appareil est très agréable à utiliser.

Fujifilm Instax Mini Evo

Le + C’est un très bel appareil photo, et compact qui plus est! Beaucoup d’options: dix «objectifs» numériques pour autant d’effets. Avec un grand écran sur lequel on peut voir ce que l’on photographie. Principal avantage: il est possible de prévisualiser les photos via le stockage intégré ou même une carte SD. On peut aussi imprimer facilement des clichés depuis son téléphone via une application –en d’autres termes, l’appareil photo sert également d’imprimante instantanée.

Le – Il faut un peu de patience avant de s’y retrouver dans le menu et les photos sont parfois sur- ou sous-exposées.

Le prix 199 euros, 9,99 euros le film pour 10 impressions.

En résumé C’est l’appareil idéal si vous aimez voir vos photos avant de les imprimer.

Instax Mini 12

Le + Ultrafacile à utiliser, avec peu d’options, donc peu de dilemmes aussi au moment de prendre la photo: on cadre, on appuie et c’est fini! C’est un objet ludique, aux couleurs joyeuses, avec un format aussi compact que son prix.

Le – Même si la luminosité est meilleure qu’avec les anciens modèles, elle pose parfois encore problème.

Le prix 89,99 euros, 9,99 euros le film pour 10 impressions.

En résumé Son rapport qualité-prix vaut à ce modèle d’être le plus populaire du marché, et c’est amplement mérité.

