Des tenues tendances et écoresponsables made in Belgium

Qu’il semble loin, le temps où la mode pouvait se contenter de dicter les tendances plutôt que de s’y plier. Et c’est tant mieux, car en s’adaptant à l’air du temps, elle s’est racheté une conscience écologique – et les créateurs belges ne sont pas en reste.

Des capsules écoresponsables aux collections entières pensées dans le respect de la planète, notre petit pays joue dans la cour des grands en ce qui concerne la mode green. D’ailleurs, de plus en plus de jeunes labels mettent la durabilité au cœur de leurs préoccupations. C’est le cas de Lubay, une nouvelle marque de maroquinerie végétale eco-friendly. Dans son atelier ardennais, Soho Francotte confectionne chaque modèle individuellement.

«Pour ne pas tomber dans la surproduction, je n’ai pas voulu m’inscrire dans un système de collections mais plutôt proposer des modèles intemporels, qui traversent les saisons et les tendances», précise la jeune femme. La griffe de sacs bi-matière ton sur ton La&Bel, pour sa part, imagine des accessoires luxueux à base de sous-produits de l’industrie alimentaire, qui ne constituent donc pas une charge supplémentaire pour l’environnement. A commencer par le Pirarucu, un cuir de poisson écologique unique en Europe.

Allure unique

Si Xandres figure de longue date en bonne place des marques belges qui ont rencontré un joli succès (inter)national, le label quinquagénaire continue pourtant à se renouveler. Notamment en s’associant à la griffe de baskets durables et zéro déchet Komrads pour proposer une collection exclusive à base de caoutchouc recyclé… et de cuir de pomme. Une évidence pour Jasmien Wynants, coordinatrice durabilité chez Xandres, qui y voit une jolie concrétisation de l’ambition affichée de la marque de devenir la plus durable possible. Une démarche qui va du choix des matériaux à celui des conditions de production ou encore de la logistique des livraisons.

Jusqu’à suivre l’exemple donné par Greet et Mark, fondateurs de Komrads, et devenir 100% durable? Une chose est sûre, pour les créateurs belges, le secteur n’est plus une niche ni un argument de vente mais bien un état d’esprit. Interpellée par une étude de l’université d’Amsterdam, qui révélait en 2018 qu’un vêtement n’est porté que sept fois en moyenne, Terre Bleue a ainsi lancé son propre label éco il y a trois ans déjà. Et affirme sa volonté de proposer des créations intemporelles, «à l’instar de ce pantalon que vous enfilez presque tous les jours ou de ce pull dans lequel vous vous blottissez si souvent. Ce sont exactement les pièces que nous voulons créer pour vous. Dont vous pouvez profiter toute votre vie ou presque».

Le cas échéant, vous pourrez toujours compter sur Cleome Clements et Astrid Van Damme, les créatrices de King Comf, dont les vêtements sont faits de tissus récupérés dans des ateliers portugais, tandis que leurs chaussures sont à base de cuir de stock. Avec, comme avantage, que chaque pièce, pensée en fonction des matériaux disponibles, est forcément unique. Et ça, c’est on ne peut plus mode.