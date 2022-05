Entre les murs

Un matériau commun, la brique? Un potentiel insoupçonné, plutôt, à découvrir au CID Grand Hornu, qui a invité le studio roubaisien Aequo à exposer un état des lieux de ses travaux sur ce matériau qui inspire ses projets. L’occasion de (re)découvrir la place de choix qu’occupe ce produit économique, ininflammable et durable dans l’architecture industrielle, l’institution hennuyère offrant le parfait exemple de ce type de construction où l’esthétisme est mâtiné de fonctionnalité. Préambule à une ambitieuse expo faisant le lien entre brique et design en 2025, ce projet se veut une expérimentation technique et créative, ouverte à tous les publics.

cid-grand-hornu.com