Festival de canettes

Jamais la bière n’a connu une telle soif de reconnaissance. Et pour cela, elle sort le grand jeu, notamment du côté des versions artisanales – qui pullulent – et des «sans alcool» (un succès fou). Les ancestrales canettes, elles, font leur retour en force et se transforment aujourd’hui en véritables objets d’art, avec des marques faisant appel à des as du street art, de la BD ou du tatouage pour élaborer leur packaging. Résultat: la canette – également plus facile à recycler et plus légère à transporter – représente près de 25% du marché du houblon en cet an de grâce 2022.