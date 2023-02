Girls wanna have fun

Notre journaliste mode Anne-Françoise Moyson porte son regard aiguisé sur 12 tendances de la saison.

Il y a un truc jet-laggé avec la mode qui n’est parfois pas pour me déplaire. A chaque Fashion Week, c’est pareil. Prenez celle de septembre dernier, à Paris, où il était question du printemps-été 23, celui qui ramène sa fraise à l’instant et qu’on croirait enfin presque au coin de la rue. En attendant, à l’époque, je me les gèle en grosses bottes tout-terrain en parfait décalage avec les cohortes de mannequins à moitié vêtues qui défilent sur les catwalks, sous mes yeux privilégiés, pour mieux annoncer la belle saison. Elles sont totalement raccord avec le réchauffement climatique, sans ses horreurs mais comme débranchées des contingences matérielles d’une époque sous anxiolytiques. Dans cette bulle protégée, il n’est pas question de pénurie de gaz ni de guerre en Ukraine, encore moins d’austérité ou de mal-être post-confinement. Car la mode se plie à la règle de la légèreté. Et tout ça donne diablement envie, ça ranime le souvenir enfoui d’un été passé à lézarder, ça file des fourmis dans les jambes, avec un brin d’impatience capricieuse, on veut tout, tout de suite, un mantra que les beautiful people affichent sans complexes, Taylor Russell en tête, qui ouvre le défilé Loewe avec un Anthurium au pied et que l’on a vue et admirée dans la série netflixienne Lost in Space, dans Waves ou Bones and All. Passée l’avalanche d’images, d’émotions, d’informations, de chocs esthétiques, de réminiscences datées, restent des grandes lignes, qui ne sont pas des fractures. Je reconnais là une certaine exubérance chaotique propre à ces temps de grands tremblements. Il y a de la dualité dans l’air, des limites à franchir, de l’hédonisme à afficher, le goût des fleurs, du grunge, du bleu vitaminé et un certain classicisme à respecter, on ne sait jamais. Cette ère aimerait faire table rase du passé mais elle n’en finit pas de le recycler, les meilleures valeurs refuges sont les emblèmes de la mode Y2K, ça dépend évidemment pour qui, c’est selon la date de naissance inscrite sur votre carte d’identité et l’appétence ou non à adopter ce qu’on portait quand on avait 20 ans et qu’on n’en a plus l’air ni l’âge. A l’invitation post-mortem de Kurt Cobain (Come as your are), je fais mienne l’obsession néo-grunge qui marie le jeans fatigué et la chemise de bûcheron enfilée négligé. Tout ça bien ancré dans le présent, avec la version de Matthieu Blazy chez Bottega Veneta qui transcende la quasi-banalité du propos grâce à la magie du cuir et upgrade ainsi ce style vestimentaire nihiliste épuré de toute fioriture.

Bottega Veneta © photos: IMAXTREE

1. Kurt & Courtney

Chemises de bûcheron, sous-robe en soie et Dr. Martens: Kurt Cobain et sa Courtney Love remontent sur scène.

2. Femme en blanc

Quand la classique chemise devient le centre de toutes les attentions.

3. Corso fleuri

C’est la saison de la floraison, et pas seulement comme motif: les fleurs en 3D bourgeonnent.

4. Classe de court

Elles n’ont pas rétréci au lavage. Les vestes se portent en version au-dessus du nombril, avec manches trois-quarts, s’il vous plaît.

5. Billie jeans

Du denim en total look, avec clin d’œil aux années 2000: clous, franges et coupe tombant très bas sur les hanches font le job.

6. Effet boudoir

Nuisettes transparentes, lingerie luxueuse et corsets… Sexy sur toute la ligne.

7. Cœurs à vif

L’amour s’affiche au grand jour. Et ça fait du bien…

8. Tout doux

Un tailleur-pantalon, oui, mais porté relax et plutôt gris, bleu, vert ou beige. On oublie le rose.

9. Volume à fond

La mode a aussi le droit de s’amuser. L’esprit m’as-tu-vu sous toutes ses formes.

10. Grace anatomy

La top et musicienne Grace Jones est éternelle, le foulard qui signe sa silhouette aussi. A voir chez Alaïa, Versace, Saint Laurent et d’autres.

11. Poids lourd

Les larges poches des pantalons cargo migrent partout. Pratique, si l’on a aussi craqué pour un minisac d’influenceuse.

12. À la grecque

Les robes de déesse grecque se drapent avec audace, à grand renfort de découpes et des matières transparentes.

Dsquared2 © photos: IMAXTREE

