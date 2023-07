Guide de survie estival: comment s’aimer en maillot de bain

L’été est une période merveilleuse qui peut parfois virer au cauchemar. Nos pistes pour ne pas gâcher l’effet détente escompté, avec, notamment, des conseils pour (enfin) s’aimer en maillot de bain.

Après avoir caché son corps toute l’année sous les vêtements, se promener en Bikini et slip de bain n’est pas donné à tout le monde. La psychologue Jana Reck (25 ans) s’est spécialisée dans l’image du corps et de soi et Hanne Cuypers (24 ans) est une activiste anti-grossophobie. Leurs tips.

1. Enfilez plusieurs fois votre bikini ou votre maillot à la maison

En vous regardant sans jugement, vous vous habituerez à l’aspect de votre corps en tenue légère. La force réside dans la répétition. Plus vous passerez de temps dans cette tenue, plus ce sera facile de vous accepter tel que vous êtes.

2. Entourez-vous de personnes de tailles et de couleurs différentes

Que ce soit dans la vie quotidienne ou en ligne. Suivez les profils qui vous donnent une énergie positive et supprimez les comptes qui vous font perdre confiance en vous. En voyant différents types de corps, il est plus facile d’accepter le sien.

Comment (enfin) s’aimer en maillot de bain – Marie Grégoire

3. Ne vous concentrez plus sur vos pensées, mais sur vos sens

Si les pensées négatives refont surface, il peut être utile de se concentrer sur la façon dont votre corps se sent et sur ce qu’il ressent. Appliquez de la crème solaire délicatement, remarquez l’éclat du soleil sur votre peau et la sensation du sable et de la mer. En privilégiant vos sens, vous contribuez à relier votre corps et votre esprit.

4. Evitez les blocages psychologiques

Si vous vous dissimulez derrière une serviette ou un habit dès que vous êtes en maillot, cela va finir par prendre beaucoup de place dans votre tête. L’anxiété augmentera, car vous ne vous donnerez pas la possibilité de voir ce qui se passe si vous ne vous cachez pas. Il y a de fortes chances que personne ne vous observe vraiment en fait. Vous n’êtes pas obligé de vous dévêtir immédiatement tout le temps. Vous pouvez aussi diviser le processus en petites étapes. Ainsi, à la fin de l’été, vous vous promènerez peut-être en maillot de bain toute la journée sans ciller.

Texte: Fien Van Liedekerke

