Soit un type de maison coréenne traditionnelle construite en matériaux naturels, dont les recherches ont augmenté en flèche ces derniers mois sur Airbnb. Suffisamment pour convaincre l’antenne belge de la plate-forme de les épingler dans ses prédictions des tendances voyage pour 2023, aux côtés des logements pourvus d’espaces ludiques pour petits et grands enfants… Et de ceux «situés à plus de 3 000 mètres du niveau de la mer». Vos prochaines vacances s’annoncent surprenantes.