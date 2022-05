Rat

Au lieu de mettre de l’huile dans les engrenages, le Rat regarde les choses en face et pose un regard honnête, direct et lucide sur ses relations. Plusieurs vérités lui éclaboussent ainsi au visage, et les mises au point risquent d’être dures. Juste un mauvais moment à passer!

Buffle

Les charmes du Buffle sont décuplés par un printemps qui lui va bien. Dès lors, il prend confiance en lui et il se met en tête que tout est possible. Sur le plan amoureux, cela ouvre un tas de possibilités aux célibataires… et garantit des nuits étincelantes aux couples.

Tigre

Dans un état d’esprit plutôt serein, plus réceptif que de coutume et désireux de porter de jolis projets sur ses épaules, le Rat ne voit pas les journées passer. Il ne lui reste plus qu’à exprimer ses idées un peu plus clairement, et tous ses plans se dérouleront à merveille.

Chat

Le temps sera l’allié du Chat, lui offrant la possibilité de peaufiner, d’arrondir les angles ou de s’attarder sur des petits détails qui feront toute la différence. Bien sûr, tout cela sera payant. Même côté cœur, son stoïcisme lui permettra d’envisager ses soirées autrement…

Dragon

L’indécision, l’immobilisme ou la nonchalance n’auront pas droit de cité cette semaine. Refusant de garder les deux pieds dans le même sabot, le Dragon se lance à la conquête du succès professionnel et privé. Il se montre parfois un brin rugueux, mais au moins, il avance!

Serpent

Plusieurs projets sont en train de se réaliser, mais en fait, le Serpent a surtout besoin de prendre du recul… et des vacances. Aussi, il évite de s’impliquer avec trop d’émotions, même dans les succès. Côté cœur, par contre, il apparaît plus enjoué et plus impliqué que jamais.

Cheval

Malgré un petit coup de mou éphémère, le Cheval est prêt à toutes les luttes et à tous les duels. D’ailleurs, il n’hésite pas à se remettre en question pour faciliter sa progression. Mieux: il sortira de son attirail des armes insoupçonnées qui surprendront ses adversaires.

Chèvre

Un tantinet parano, la Chèvre? En tous cas, elle est convaincue que certaines choses se trament dans son dos et à son encontre. Qu’elle se rassure: ce n’est que le fruit de son imagination. Tout va très bien, le printemps est là et, surtout, les bons sentiments sont de sortie!

Singe

En ce moment, le Singe accumule les petites maladresses… heureusement sans conséquences. Le remède? Se concentrer sur des objectifs précis, au lieu de s’éparpiller. Mais aussi s’autoriser des temps de repos et de réflexion qui lui éviteront bien des bourdes. A bon entendeur…

Coq

Surpris par son propre pouvoir de séduction, le Coq se sent pousser des ailes… tout en évitant de se les brûler. Il en profite pour rêver d’une vie au grand air, loin des contraintes et des bruits de son quotidien. Sur le plan amoureux, il se révèle aussi attentif que positif.

Chien

C’est bien simple: le Chien ne s’inquiète de rien. Il est convaincu qu’il trouvera la clé de chaque énigme, la solution à chaque problème et le pansement à chaque blessure. Côté cœur, c’est pareil: malgré le ciel grisonnant, il sait que des couleurs l’attendent au tournant.

Cochon

En ce moment, le Cochon mène une existence plutôt banale, sans trop d’histoires et, donc, sans déboires. Cela lui convient parfaitement: il n’a nul besoin de sensations fortes pour se sentir vivant. Aussi, ses journées passent et se ressemblent, comme un train-train rassurant.