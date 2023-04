Illusion d’optique

Après avoir vu sa popularité éclore grâce à son mobilier virtuel onirique et une Hortensia Chair qui a fleuri partout sur les réseaux sociaux, l’artiste numérique argentin Andrés Reisinger a assis sa renommée en mettant (virtuellement) sa patte sur une série de villes. Lesquelles, ainsi drapées de volutes de tissu ou d’une profusion de fourrure rose pêche, n’ont jamais donné plus envie de les visiter. A défaut de pouvoir les découvrir en vrai, on s’offre un de ces paysages imaginaires pour laisser son esprit vagabonder à la maison. En attendant que, comme pour le fauteuil aux hortensias, sa vision devienne réalité face au succès rencontré? Christo et Jeanne-Claude auraient adoré…

Take Over, reisinger.studio