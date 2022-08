Issey Miyake, Le pionnier

Décédé le 5 août dernier après plus d’un demi-siècle de carrière, le créateur japonais laisse le monde de la mode orphelin d’un regard visionnaire qui lui a tant apporté. La preuve par 5.

70’s

Installé à Paris depuis 1965, il devient le premier créateur japonais à montrer ses créations dans la capitale de la mode lorsqu’il se lance en solo après avoir travaillé pour Guy Laroche et Givenchy.

80’s

Celui qui préfère la dénomination de «fabricant de vêtements» à celle de styliste innove et se fait un nom avec sa technique de plissé et son utilisation de matériaux inédits dans la mode, fil de fer et papier en tête.

90’s

Pour Issey Myake, le nez Jacques Cavallier imagine l’Eau d’Issey et encapsule l’essence du zen dans des arômes floraux et aquatiques. C’est un succès immédiat, qui ne se dément pas: il s’en vendrait une bouteille toutes les quatorze secondes dans le monde.

2010’s

En 2016, le National Art Center de Tokyo consacre la première rétrospective d’envergure au travail du créateur nippon. Qui continue d’inspirer, l’expo étant créditée comme vecteur de la transformation du quartier de Roppongi, où elle se tenait.

2022

Agé de 84 ans, l’énigmatique créateur japonais s’en est allé sur la pointe des pieds, refusant obsèques et hommages publics. La maison qu’il a créée perdure pour la postérité, avec Satoshi Kondo à la tête de la création.

80’s © GETTY IMAGES

90’s © SDP

2010’s © GETTY IMAGES