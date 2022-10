Jouer avec le feu

Après sept ans à la barre de Dinner On The Lake, le fondateur du concept, Jeremy Buyle, a décidé d’imaginer une autre formule de dîners atypiques. En l’occurrence, Mohícan, où tout tourne autour du feu et des délices qui y sont cuits par un panel de chefs, invités à tâter des flammes le temps d’une soirée. «J’avais envie d’offrir une aventure gustative à mes convives», confie l’intéressé. Qui leur servira, pour ce faire, leur repas dans des yourtes en pleine nature.

Réservations du 14 octobre au 15 février, 99 euros par couvert, mohican.be