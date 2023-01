Jusqu’au bout des lèvres

Comme toujours, c’est via sa fanbase que Morgane Sézalory, la créatrice de Sézane, a annoncé l’arrivée prochaine d’une collection de maquillage. Le jour du lancement de sa capsule anniversaire, la marque a récompensé ses plus fidèles clientes en leur offrant «un essentiel beauté», soit l’un des produits de la courte gamme dont la date de sortie officielle n’est pas encore communiquée, la stratégie de «Momo», comme l’appellent les «sézanettes», étant de cultiver le mystère pour mieux susciter l’envie. Tous les produits – il y en a cinq – s’affichent le plus naturels possible et végans dans des packs bicolores bien dans l’air du temps. On prend les paris que les rouges et baumes à lèvres seront sold out en moins de deux.

sezane.com