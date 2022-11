La petite histoire du Boa Pouf de Sabine Marcelis

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative.

Nom: Boa Pouf

Designer: Sabine Marcelis (34 ans),

(34 ans), Édité par Hem

Année de conception: 2021

A l’origine, ce pouf était un «one off» − un exemplaire unique, ou en édition très limitée, conçu spécialement pour la boutique milanaise de la marque MSGM. Lorsque Petrus Palmér, l’homme derrière la marque de meubles HEM, l’a vu, il a cependant envoyé un message sur Instagram à Sabine Marcelis en lui demandant de développer ce modèle en version tissu. La créatrice, qui noue rarement des collaborations commerciales, a fixé une seule condition: l’objet devait être sans coutures apparentes. «C’est ce qui le distingue des éléments d’assise organiques que l’on trouve déjà sur le marché, expliquait-elle lors d’une présentation au MAD à Bruxelles. Cette forme parfaite lui donne ce côté sculptural.» Mais il n’était pas évident de relever un tel défi pour les entreprises de tricot classiques qui ne partageaient pas la vision épurée de la Néerlandaise. L’ambitieux projet aurait même causé la panne d’un métier à tricoter. Il aura finalement fallu attendre deux ans pour arriver à une solution.

Aujourd’hui, la mousse est recouverte d’une sorte de bas de laine en forme de sablier, dont la partie inférieure se rejoint. Une prouesse vu les différences de largeurs, diront les connaisseurs… Une persévérance qui paie. Même si la mise sur le marché de Boa ne remonte qu’à un peu plus d’un an, ce donut acidulé a su accéder au rang d’icône et est devenu extrêmement populaire sur Instagram. Nicola Formichetti, directeur artistique et styliste d’intérieur de Lady Gaga, le partage régulièrement sur ses réseaux sociaux depuis sa maison à L.A. Mais le siège s’est également fait une place chez les influenceuses déco @teklan et @livingbylo. Et chez Sabine aussi bien entendu. Lors de la livraison du pouf dans son loft à Rotterdam, son fils faisait ses premiers pas. Ce donut géant semble être le moyen parfait de contenir un moment un petit bout débordant d’énergie.



