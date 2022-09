L’art du Kintsugi

Entre Waterloo et Nagakute, il y a 12 880 kilomètres, une histoire de jumelage et un amour partagé du Kintsugi. Pour fêter les 30 ans de ce duo transfrontière, l’ASBL l’Arbre à Plumes, mandatée par la commune, met à l’honneur cette technique unique née au XVe siècle, issue de la pratique du Chanoyu, la cérémonie japonaise du thé, qui consiste à réparer les porcelaines et les céramiques brisées avec de la laque saupoudrée d’or. Au programme: une exposition d’œuvres de Kintsugi historique et un invité de marque: Sensei Showzy Tsukamoto, l’un des plus grands maîtres vivants. En quatre workshops, deux masterclass, une conférence, il partagera son savoir et l’esprit du Wabi-Sabi. Une introduction délicate à la beauté de l’imperfection.

Exposition, workshops, masterclass et conférence avec le maître Tsukamoto à Waterloo. Jusqu’au 6 novembre. larbreaplumes.com/evenement