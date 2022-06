Le joyau des Balkans

Si le Monténégro attire les voyageurs rebutés par les hordes envahissant la proche Croatie, il reste assez préservé du tourisme de masse. C’est particulièrement vrai dans le parc national de Durmitor, havre de nature à arpenter sans tarder.

Bien que l’indépendance du pays en 2006 et sa demande d’adhésion à l’Union européenne deux ans plus tard aient contribué à le mettre sur la carte, le Monténégro reste encore majoritairement fréquenté par des touristes venus des pays frontaliers. Autrement dit, dès l’arrivée à Durmitor, le dépaysement est total. Et le risque de se trouver entouré d’une foule de vacanciers éclusant des pintes, en parlant fort l’une des langues de nos pays limitrophes, extrêmement limité. Pour décupler la sensation de détachement, rien de tel que de gagner le pays en road trip, les 1 850 kilomètres qui séparent Durmitor de Bruxelles pouvant être fractionnés en quelques jours d’étapes insolites, de Nuremberg à la ville viticole de Maribor, en Slovénie, en passant par le parc naturel de Lonjsko Polje en Croatie. Une manière d’entamer les vacances avant même d’arriver à destination, d’autant qu’à Durmitor, un véhicule vous sera nécessaire pour découvrir tout ce que les environs ont à offrir. A commencer par sa gastronomie rurale et montagnarde, réputée dans tout le pays pour sa générosité et sa façon de sublimer les offrandes de la nature avoisinante. Riche en fleuves et lacs, Durmitor fait la part belle aux poissons d’eau douce dans l’assiette, la carpe fumée étant un des plats typiques du coin, aux côtés de la cicvara, une copieuse polenta de semoule d’orge à la crème (idéale pour se requinquer après une journée de rando) et d’innombrables préparations d’agneau. Le tout arrosé de Prvijenac, un brandy de raisins rouges qui se savoure glacé et, de préférence, d’une traite. Živeli!

‘Le lac Noir fait office de miroir naturel pour les pins et la montagne alentour.’

Nature à perte de vue

Qui dit parc national dit nature préservée à explorer. Inscrit au registre du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1980, Durmitor voit son paysage verdoyant aller d’un des plus hauts sommets des Balkans aux gorges les plus profondes d’Europe, le long de la rivière Tara. Façonné par les glaciers et découpé par les nombreux cours d’eau qui le traversent, le parc est également émaillé d’une série de lacs glaciaires, connus par les locaux sous le nom des «yeux de la montagne» et particulièrement rafraîchissants. Les 321 km2 de Durmitor – dont le nom signifie «endormi», en référence à une légende locale qui voudrait que la montagne se réveille un jour – sont traversés de nombreux écosystèmes, du méditerranéen à l’alpin. A voir absolument? La dernière forêt de pins noirs d’Europe, où certains spécimens, vieux de plus de 400 ans, dépassent les 50 mètres de hauteur. Mais aussi la grotte de Ledena, littéralement «grotte glacée», qui, une fois passé le dénivelé de 40 mètres de sol enneigé accueillant les visiteurs, dévoile une vaste salle remplie de stalagmites de glace. Un lieu époustouflant, qui a servi jadis de réfrigérateur géant aux populations du cru, mais aussi de refuge à Veronika de Desenice, la seconde épouse du comte Frédéric II de Celje. Laquelle s’y serait réfugiée après avoir été accusée de sorcellerie par le père de son époux, opposé à leur union en raison du rang social inférieur de sa bru.

La région offre un voyage dans le temps, entre villages déconnectés du monde et balades à cheval. Durmitor est aussi connue pour ses nombreux lacs surnommés «les yeux de la montagne». © Getty images

Tout aussi incontournable: le lac Noir, qui fait office de miroir naturel pour les pins et la montagne alentour, offrant un spectacle qui ravit les promeneurs comme les photographes, nombreux à s’émerveiller face au jeu de reflets sur sa surface. L’eau, d’un turquoise sublime, invite au plongeon, mais attention, sa température, même au plus fort de l’été, est glaciale… Que cela ne vous décourage pas pour autant d’y goûter: on s’y est frotté sans ramener le moindre rhume de notre expérience. Plus isolé, le lac Zminje, ou lac aux serpents, et le lac de Vrazje, ou lac du diable, valent eux aussi le détour, leur beauté n’ayant d’égal que la quantité de légendes qui les entourent. Si le lac du diable est le plus chaud des lacs de Durmitor, ce serait en effet parce que le Malin lui-même et sa femme auraient décidé de s’y installer suite à un feu de forêt, et de construire un château rempli de cristaux de glace en son centre. La légende veut que si une jeune fille traverse le lac à la nage, le diable l’attrape pour l’entraîner dans son château, ou bien sa femme, si c’est un jeune homme qui tente la traversée. Une manière folklorique de mettre en garde contre les sources froides qui se trouvent en plein milieu de l’eau et peuvent s’avérer dangereuses pour les nageurs. Lors de la plupart de ces randonnées, vous croiserez en chemin des échoppes où les locaux vendent des produits artisanaux, miel et liqueurs en tête, mais aussi champignons ou fruits rouges. Ne résistez surtout pas à l’appel de ces derniers, juteux à souhait, ni aux confitures qui les mettent à l’honneur et qui feront de délicieux souvenirs.

La région offre un voyage dans le temps, entre villages déconnectés du monde et balades à cheval. Durmitor est aussi connue pour ses nombreux lacs surnommés «les yeux de la montagne». © Getty images

Voyage dans le temps

Bien que la région se soit ouverte au tourisme international dès que la poudrière des Balkans a cessé d’exploser à intervalles réguliers, et que Durmitor abrite Savin Kuk, un domaine skiable prisé des Monténégrins et des habitants des pays voisins, certains villages semblent avoir été entièrement préservés de la mondialisation et du passage du temps. A quelques minutes seulement de votre hôtel ou d’un site touristique, vous pourrez ainsi tomber nez à nez avec des villageois vêtus de tenues semblant sortir d’une toile de primitif flamand, tirant derrière eux une mule chargée de provisions ou tentant de faire avancer une vache récalcitrante. Des apparitions qui surviennent le plus souvent en plein milieu des pistes qui jalonnent la région, et invitent à ralentir, au propre comme au figuré.

La région offre un voyage dans le temps, entre villages déconnectés du monde et balades à cheval. Durmitor est aussi connue pour ses nombreux lacs surnommés «les yeux de la montagne». © Getty images

A l’hôtel Ravnjak, on s’invite littéralement dans l’histoire, l’imposant édifice de bois blond ayant été construit à l’origine pour servir de relais de chasse à Tito. Qui y a invité tout le gratin communiste à traquer le cochon sauvage, l’ours, mais aussi le diva koza, ce chamois désormais protégé que les randonneurs se contentent aujourd’hui de poursuivre du regard lorsqu’ils grimpent en direction des sommets locaux. Pour la petite histoire (décidément), la sélection de l’endroit ainsi que la supervision de la construction de cet impressionnant chalet sur trois étages ont été confiées à Milovan Djilas, leader du parti communiste yougoslave dans les années 40 et proche confident, voire successeur annoncé de Tito… qui le reniera après qu’il ait osé publier un article le critiquant dans le New York Times. Djilas deviendra alors dès les années 50 un opposant notoire au Politburo, son nom étant entré dans l’histoire comme celui d’un des premiers à avoir qualifié le communisme de régime totalitaire basé sur la terreur. Pour approfondir le sujet entre deux randos, sachez que deux de ses ouvrages, La nouvelle classe dirigeante et Conversations avec Staline, ont été traduits en français.

Adrénaline autorisée

Paysages pittoresques, cuisine roborative, visites historiques… Durmitor serait-elle une destination réservée aux touristes pour qui des vacances ne sont réussies que si elles sont paisibles? Que nenni! La région est aussi un vivier d’activités riches en adrénaline, à commencer par une attraction qui fait venir nombre de têtes brûlées dans le parc: la plus longue tyrolienne d’Europe. Celle-ci s’élance depuis le pont Tara, à 370 mètres de hauteur, avant de parcourir 1,2 km à toute vitesse en offrant des vues à couper le souffle sur les forêts et les eaux turquoise du canyon en contrebas. Si, à l’image d’une tyrolienne classique, on peut la tenter en position assise, il est aussi possible de plonger à plat ventre et en duo, pour avoir quelques instants seulement l’illusion d’être un oiseau. Trop sage pour vous? Le pont sert également de promontoire pour sauter à l’élastique, histoire d’aller voir les paysages avoisinants d’un peu plus près… Cœurs sensibles, s’abstenir!

Pour les fans d’adrénaline, rien de tel qu’un plongeon en tyrolienne ou à l’élastique depuis le pont Tara. © viacheslav volodin @unsplash

Outre ces promesses de frissons, la région constitue également le point de chute idéal pour se lancer des défis physiques et en prendre plein les yeux au passage. Notamment en suivant l’un des chemins balisés qui montent au sommet du Bobotov Kuk, le plus haut du massif de Durmitor avec ses 2 523 mètres d’altitude. Depuis le lac Noir, comptez environ 5 h 30 d’ascension, avec, comme récompense, des paysages lunaires, une fois rejoint le pierrier qui vous sépare du sommet. Lequel vous réserve des panoramas suffisamment grandioses que pour vous faire oublier la moindre raideur dans les mollets.

S’il ne s’agit pas de manquer l’occasion de se rapprocher du ciel, pas question non plus de quitter Durmitor sans avoir visité les gorges de Tara, qui ne forment rien de moins que le deuxième plus grand canyon au monde après le célèbre Grand Canyon américain. Pour les explorer comme il se doit, optez pour une des sorties en canyoning proposées, notre préférence allant à celles organisées par TaraSport, dont l’un des fondateurs est médecin à la saison creuse, et ne manquera pas de vous servir de pont humain à certains endroits plus complexes à manœuvrer. Au passage, l’homme vous proposera aussi de vous jeter dans la rivière depuis un promontoire rocheux haut comme une maison. Un saut testé et plus qu’approuvé malgré un vertige d’ordinaire sévère. Mais surtout une expérience qui représente l’essence même de l’attrait de la région. Unique, palpitante et inoubliable.

En pratique —Se renseigner —Se renseigner Pour les plus beaux circuits pédestres et les incontournables de la région: visit-montenegro.com —Y aller —Y aller Ryanair relie Charleroi à Podgorica à partir de 91 euros A/R (sans bagages). On loue alors une voiture à l’aéroport pour une formule «road trip» qui se prête particulièrement bien à la destination. —Se loger —Se loger Hotel Ravnjak. Pour un dépaysement complet, cap sur Bistrica, dont la situation légèrement isolée en fait un point de chute idéal à l’abri des touristes de haute saison. Ici, les petits-déjeuners faits de gigantesques schnitzels, crêpes et autres rösti collent au corps toute la journée en rando. ravnjak-hotel.com Bianca Resort & Spa. Plus chic, cet hôtel tout de verre, vitres et bois évoque l’image qu’on se fait des établissements d’Aspen, et sa piscine est la bienvenue après une longue journée de marche. biancaresort.com —Période idéale —Période idéale L’été et le début de l’automne sont parfaits, offrant une fraîcheur bienfaisante même en cas de canicule. En hiver, c’est tout aussi charmant mais la neige rend certaines activités et randonnées impraticables. —A faire —A faire Pour réserver une sortie en rafting ou en canyoning, faire de l’escalade, de la spéléologie ou une randonnée équestre dans le parc national de Durmitor: tarasportrafting.com