Le plus tôt…

Des bons plans pour éviter aux fans de design circulaire de tourner en rond.

… c’est le mieux, quand il s’agit d’initier les consommateurs de demain à l’importance du durable. Même si, dans les faits, trouver du mobilier pour enfants pensé dans cette optique n’est pas toujours simple. Un problème auquel le jeune label amstellodamois Frendly a tenu à apporter une solution. Leurs meubles sont ainsi non seulement composés du plus de matériaux recyclés possible, mais aussi dotés d’une garantie de reprise. Suivant l’état dans lequel vous les rapportez, ils sont ensuite rénovés, réhabilités ou recyclés, mais surtout pas jetés. Et ça aussi, c’est une excellente leçon pour vos petits.