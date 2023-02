Le règne des neiges

Alors que les amateurs de sports d’hiver prennent toujours plus de hauteur pour trouver de la neige, les tenues qui leur étaient jusqu’ici réservées font une descente remarquée dans le vestiaire urbain.

La faute au réchauffement climatique? C’est qu’il n’est désormais plus exclu de grelotter par -10 °C en Belgique tandis que nos compatriotes partis goûter à l’ivresse des sommets se plaignent d’une météo printanière et d’une absence de neige. Et si, dans ce contexte, inviter dans l’arsenal citadin vestes doublées, pantalons chauds et autres chapkas fait sens, peut-être ne faut-il y voir qu’une suite logique de l’engouement pour le sporstwear. On porte déjà leggings, joggings et autres sneakers en toutes occasions, et de préférence, surtout pas pour transpirer. Prendre le métro entouré de navetteurs habillés comme s’ils se trouvaient dans une télécabine sera peut-être bientôt la norme. D’autant que la déferlante sports d’hiver qui s’invite dans nos dressings est aussi tendance que désirable. La preuve par trois.

Gucci x Adidas

Tout schuss pour ces deux marques, qui, sur la lancée du succès de leur collaboration initiale, ont dévoilé fin décembre dernier leur nouveau bébé. Une collection nommée Après-Ski, dont l’esthétique évoque joyeusement les Trente Glorieuses.

Fusalp x Pucci

Au sommet du game depuis les années 50, Fusalp s’offre un lifting remarqué en collaborant avec Pucci. Le résultat: une collection garantie de mettre de la couleur dans nos vi(ll)es, dévoilée lors d’un événement exclusif à St Moritz, excusez du peu.

Shoreditch Ski Club

Pas de collab’ mais une avalanche de cool pour ce jeune label londonien dont les vêtements de ski sont prévus pour être portés sur les pentes comme dans les plaines. Bella Hadid et Karlie Kloss sont fans de leurs vestes matelassées reconnaissables à leurs détails en métal.

