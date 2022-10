Les connectés

Les objets et meubles rétro ont assurément un supplément d’âme. Ils donnent de la personnalité à nos intérieurs, tout en faisant du bien à la planète! Voici nos 35 adresses et boutiques en ligne préférées, pour tous les goûts et toutes les bourses.

Quelques clics pour capter la pièce rêvée.

Beau/Lieu

beaulieu-decoration.com

Diplômée en communication, Lilly le Hardy se consacre à sa passion depuis deux ans, avec Beau/Lieu, à Bierges. Elle achète et y revend du mobilier vintage remis à neuf, par ses soins. Pour encore mieux répondre aux désirs de sa clientèle, la passionnée s’est spécialisée dans la recherche personnalisée pour vous dénicher LA pièce de vos rêves, et prodigue ses conseils en décoration d’intérieur. Il est aussi possible de venir voir son stock, sur rendez-vous.

City Furniture

city-furniture.be

Lenz Vermeulen est passionné de design mid-century et contemporain (1950-1980). Depuis 1997, il met en ligne des articles uniques par leur forme, leur conception et leur savoir-faire. Sa réputation est internationale et sa clientèle (collectionneurs, décorateurs d’intérieur, maisons de couture…) dépasse également nos frontières. Dans sa galerie en ligne, il réunit des noms célèbres et moins connus, ainsi que des créateurs belges de premier plan (Alfred Hendrickx, Jos De Mey, Pieter De Bruyne, Emiel Veranneman).

Ça chine pour moi

@cachinepourmoi

Suivie tant par les amateurs de déco atypique à prix doux que par les connaisseurs en quête d’une pièce de designer, cette boutique liégeoise en ligne rassemble objets anciens et grands noms du design sur son compte Instagram. Bon à savoir: sa créatrice, Anaïs, peut aussi chiner des pièces spécifiques sur commande.

Design Addict

designaddict.com et designmarket.be

Une référence internationale du vintage online… née à Charleroi en 1998. Fondée par Patrick Everaert, artiste féru de design et d’architecture, cette plate-forme est à la fois un lieu de discussion spécialisé − ses forums sont très actifs − et une vitrine pour des dizaines de revendeurs européens. Piloté à présent par l’équipe qui gère le Brussels Design Market, le site propose du vintage haut de gamme, vous met en relation avec les marchands, facilite le transport et garantit les transactions.

Kooloomodern

kooloomodern.com

Une seconde sur les réseaux suffit à convaincre: c’est pop, c’est coloré, c’est souvent en plastique et ça charme l’œil. «Une cliente nous a dit: «Vous êtes super connus en Corée»», se réjouissent Geoffrey et Pacôme Kouloufi. Si l’esthétique flashy de Kooloomodern séduit au-delà de nos frontières, c’est au cœur de Forest que le couple a ouvert son «showroom secret» accessible sur rendez-vous. Chaque mois, il partage également ses nouveautés via une newsletter.

Mr Frisko

mrfrisko.com

Pour un authentique design néerlandais, belge ou danois des années 50, 60 et 70, c’est l’une des meilleures adresses online depuis 2013. Vincent et Hanne, passionnés de vintage, collectionnent les meubles, les luminaires et les accessoires avec passion et attention. Les créations de Pastoe, WeBe, Cadovius, Meurop et autres y côtoient des rééditions de haute qualité d’Anvia, Galvanitas et des très courues étagères Tomado.

La Kasbah

@la_kasbah_bxl

Betty a ouvert la Kasbah il y a un an et demi. On y retrouve son amour pour la couleur et le mélange des genres, avec une sélection de pièces intemporelles mêlées à d’autres, plus pop. Elle chine principalement du mobilier et des objets des années 60 à 80. Fan de vases notamment, la jeune femme vend uniquement en ligne, mais son atelier ixellois est visible sur rendez-vous ou lors d’événements.

Little Big Vintage

littlebigvintage.com

Le credo de cette adresse liégeoise? Du mobilier vintage revisité par Amélie, photographe et graphiste de métier, qui a décidé de mettre ses acquis au service de sa passion pour le vintage. Qu’elle allie aux couleurs et motifs d’aujourd’hui pour créer des pièces originales et écologiques.

Vintage Design Point

vintage-design-point.be

David De Brauwer et Natascha Brees partagent depuis plus de vingt ans leur expérience et leur amour des meubles vintage. En 2009, ils ont mis sur pied une boutique en ligne. Les gros coups de cœur sont des créations belges – du début du XXe siècle à aujourd’hui, même si d’autres articles, exclusifs ou abordables, méritent aussi le détour. Et s’ils n’ont pas exactement ce que vous cherchez dans leur stock, ils le trouveront pour vous ailleurs.

Muchishop

muchishop.net

Voilà le projet un peu fou de Céline et Jess, deux «vintage addicts» ixellois qui accueillent les clients chez eux, accompagnés de leurs trois enfants et de leur chien, mais sur rendez-vous uniquement. Le principe: vous repérez une pièce en ligne, parmi le mobilier vintage des années 50 et 60 proposé – aussi bien des grandes marques ou designers connus que des objets plus pointus –, vous le réservez et vous prenez rendez-vous pour aller le voir. La maison du couple fait office d’atelier de rénovation, de studio photo et de showroom. On vous laisse imaginer l’ambiance. Un conseil: activer vos notification Instagram et Facebook car certains objets partent très très vite une fois postés.

Beau/lieu © SDP

Mr Frisko © SDP