Les coulisses du Kaiser

Photographe exclusif pour le Vogue américain pendant plus d’une décennie, Robert Fairer ouvre ses archives et dévoile l’un des secrets les mieux gardés du monde de la mode: des images d’instants volés au sein des plus grandes maisons de couture. Paru aux Editions de La Martinière, son Karl Lagerfeld Unseen nous invite à pénétrer dans les coulisses de Chanel, du milieu des nineties à la fin des années 2000. Avec, en marge des clichés de ses créations prêt-à-porter et haute couture, des textes signés par ses plus proches collaborateurs et ses amis, qui offrent une nouvelle perspective sur le processus créatif de feu le Kaiser de la mode.

