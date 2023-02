Les dents superstars

Les gens ne vont plus seulement chez le dentiste pour soigner leur dentition mais aussi pour l’embellir.

1 L’ÉCLAIRCISSEMENT

Ces traitements à base de gel de peroxyde d’hydrogène sont parmi les plus demandés à l’heure actuelle. On parle bien ici d’éclaircissement et pas de blanchiment puisque l’idéal ultrabright est pratiquement inatteignable. En ligne et dans les bars à sourire, la concentration de l’actif utilisé ne peut dépasser 0,1%, ce qui rend l’expérience totalement inefficace. Chez le dentiste en revanche, que l’on opte pour une prise en charge dite «au fauteuil» réalisée chez le praticien, ou un kit à emporter à la maison, la concentration peut monter jusqu’à 6%. «C’est évidemment essentiel pour obtenir un résultat probant, précise la dentiste Laurence Mestrez. Mais tout le processus doit être sur mesure pour ne pas engendrer d’autres soucis sur le reste de la bouche. Votre dentiste vous fera des empreintes pour générer des gouttières sur mesure. Alors que dans un bar à sourire, elles ne seront pas parfaitement ajustées et vous risquez de vous retrouver avec un produit qui va baver partout et qui, même s’il n’est pas assez efficace pour avoir un véritable effet sur vos dents, risque de brûler vos gencives.» L’effet peut même être pervers. Qui dit inflammation, dit afflux de sang. La gencive devient alors plus rouge… ce qui par contraste donne l’illusion d’avoir des dents plus blanches. Un traitement d’éclaircissement ne peut être prescrit que sur une bouche saine. «Cela veut dire des gencives saines, des obturations qui ne fuitent pas et pas de caries, ajoute encore Laurence Mestrez. Contrairement aux idées reçues, cela n’abîme pas les dents car on couple toujours l’éclaircissement à une fluoration. Ce traitement va agir sur la dentine et donc «blanchir» la dent de l’intérieur.» Notre spécialiste préconise l’option à faire à la maison, la nuit, pendant 10 à 15 jours. Ce qui assure le meilleur résultat sur le long terme. Comptez en moyenne 400 euros pour un kit à faire chez soi.

2 LES ALIGNEURS

Prisés par les adultes qui ne sont jamais passés par la case appareils à bagues à l’adolescence, ces gouttières transparentes (à porter 22 heures sur 24) sont aussi proposées en ligne. Il suffit de remplir un questionnaire pour recevoir un kit d’empreintes, à faire à la maison, afin de réaliser les gouttières à changer tous les 15 jours. «Le battage autour de ces aligneurs «miraculeux» ne rend pas compte de la réalité, s’insurge Thierry Decoster, président de la Société belge d’orthodontie. La fermeture d’un espace entre les incisives maxillaires − ce qui est une correction assez simple −, comme montrée dans ces publicités, pourrait laisser croire qu’en quelques semaines, on peut corriger tout type de malformations sans un avis spécialisé. C’est une tromperie! Quand on réalise un mouvement dentaire, on change les relations et contacts avec les dents antagonistes. Sans surveillance médicale, cela peut entraîner des déchaussements, des changements de positions de la mâchoire inférieure qui risquent de créer des tensions sur les articulations, des douleurs, de l’arthrite… Ces dommages sont parfois irréversibles! Qui sera responsable si vous achetez un traitement à l’aveugle?» Les prix, eux, varient de 1 500 à 6 000 euros…

3 LES FACETTES

En pratique, il s’agit de fines pellicules de céramique à poser sur les dents. Un traitement bien plus invasif qu’il n’y paraît et qui reste prohibitif puisqu’il faut compter en moyenne 900 euros… par dent. Un coût qui explique le succès de praticiens peu scrupuleux, installés à l’étranger, qui proposent sur le Net des packages à prix cassés. Une option que déconseillent tous les pros que nous avons interrogés. «Esthétiquement, c’est fantastique, reconnaît Laurence Mestrez. A condition d’avoir les dents relativement alignées. Mais il faut savoir à qui l’on va confier sa bouche car on va mutiler la dent. Il ne suffit pas d’un simple collage. Il faut les tailler pour éviter une surépaisseur. Pour que ce soit réussi, il faut enlever en moyenne entre un millimètre et deux millimètres, sur la face avant et les bords de la dent.» Pour refaire tout le sourire visible, il faut donc aller de canine à canine et de prémolaire à prémolaire. On vous laisse faire les calculs… Généralement réservées à des interventions de reconstructions, les facettes permettent de réparer des dents cassées ou trop cariées. Mais les demandes purement esthétiques se multiplient.