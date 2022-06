«L’ordre d’application a de l’importance»

La marque The Ordinary, avec son approche pragmatique et non genrée, arrive chez Ici Paris XL. Son directeur de la communication scientifique nous livre ses conseils soins.

Quelle est l’une des erreurs les plus communes que l’on puisse faire en matière de choix de skincare?

Penser qu’une peau grasse n’a pas besoin d’hydratation. Certes il peut y avoir un excès de sébum, mais si l’on utilise un cleanser trop agressif on peut décaper la peau. Nous conseillons donc d’opter pour un nettoyant à base d’huile et de terminer par une crème contenant des acides aminés, des acides gras, des céramides et de l’acide hyaluronique pour maintenir l’hydratation à la surface de la peau.

Chez The Ordinary, comme chaque produit cible un besoin principal, on encourage le layering pour personnaliser la routine. Y a-t-il un risque d’en faire trop?

Nous conseillons de ne pas aller au-delà de trois sérums/huiles. Et l’ordre a de l’importance. Commencez d’abord par la texture aqueuse. Ensuite le «non-hydrique» et puis les huiles. Comme elles sont pressées à froid, le taux de concentration d’actifs y est important, nous les traitons donc comme un sérum dans le cycle d’application là où d’autres marques les conseillent après la crème. Si vous optez pour plusieurs sérums de la même texture, appliquez d’abord celui qui va traiter votre préoccupation principale.

Faut-il se méfier de certaines combinaisons?

Evitez par exemple d’appliquer conjointement un sérum à la vitamine C et un autre à la niacinamide car utilisés ensemble les effets de ces actifs sont amoindris. Il suffit dans ce cas d’opter pour l’un le matin et l’autre le soir. Certains composants très puissants risquent aussi de surcharger la peau s’ils sont superposés. C’est le cas par exemple des rétinoïdes et de l’acide glycolique. Comme ce sont des produits «nuit», il faut dans ce cas les alterner un jour sur deux.