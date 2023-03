Monnaie courante

Avec l’avènement de l’impressionnisme au XIXe siècle, l’art entre à l’ère du capitalisme tandis qu’un écosystème de galeries et de maisons de vente aux enchères se crée. Les collectionneurs deviennent des investisseurs et la valeur financière des œuvres et des artistes fluctue en marge du cours de la Bourse. L’art de l’argent, en revanche, existe depuis environ deux mille ans. Et la façon dont celui-ci mais aussi les affaires ont été représentés à travers les âges est le sujet de L’ART-GENT: l’argent dans l’art, une exposition dans l’écrin de la Monnaie de Paris magnifiquement rénovée. Un lieu en phase avec le thème de ce rendez-vous éclectique où on admire art biblique et portrait de Dalí à la célèbre moustache transformée en dollar.

monnaiedeparis.fr Du 30 mars au 24 septembre.