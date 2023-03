Ni caviar ni homard

Demandez aux Belges ce que leur évoque un festin royal, et il y a fort à parier que le foie gras, les crustacés ou l’incontournable champagne arrivent en tête des réponses. Mais plus on s’aventure loin du plat pays, plus la notion de repas de luxe se diversifie. Nous vous proposons ici quatre préparations originales à base d’ingrédients méconnus, pour composer un dîner exotique chic.

Le poisson, signe de richesse

Chung Chong Lam, 37 ans, coach sportif dont les parents tiennent un restaurant, Chine.

«Pour la plupart des gens, les ingrédients rares et exotiques sont des mets de luxe. La cuisine chinoise ne fait pas figure d’exception. Les concombres de mer, les ailerons de requin et quelques champignons rares sont réputés onéreux et servis lors de fêtes partout en Chine. Mais il existe d’autres produits et préparations, plus accessibles, qui évoquent également l’opulence chez nous. Nous avons un proverbe qui dit qu’une fête sans poisson n’est pas une fête. Un poisson entier cuit à la vapeur est un signe manifeste de richesse.»

Des influences multiples

Alexey Soldatov, 35 ans, foodie et accordéoniste, Ukraine.

«Le territoire ukrainien est vaste et compte de nombreux pays voisins qui, au fil des ans, ont exercé une forte influence sur la culture, et donc sur la cuisine. Ainsi, la conception de repas chics ou festifs varie énormément d’une région à l’autre. Mes racines se trouvent à Odessa, une grande ville portuaire multiculturelle. Ces influences se retrouvent également aux fourneaux: pour nous, le luxe est une table remplie d’un assortiment de mets à la fois proches de notre culture et comportant un côté exotique chic. Citons le bœuf Wellington, mais aussi notre version du gefilte fish, une préparation juive traditionnelle. Mais peut-être que la salade Olivier est le meilleur exemple de plat de luxe d’origine étrangère que nous nous soyons approprié.»

Alexey Soldatov © SDP

Une preuve d’amour

Bushra Burney, 40 ans, cheffe spécialisée dans la cuisine indo-pakistanaise, Inde.

«L’Inde est tellement grande qu’il est presque impossible d’énumérer les différents plats ou coutumes fastueux de telle ou telle région. Certes le nihari, un pot-au-feu à base d’agneau, est très traditionnel et festif, mais le biryani est sans doute encore un meilleur exemple. Ce mets est souvent servi dans les restaurants, et aussi proposé typiquement lors d’événements particuliers, de préférence avec beaucoup de convives. Le biryani est une véritable preuve d’amour. D’ailleurs, il en existe plus de trois cents versions!»

Des plats en abondance

Setareh Pourjavan, 39 ans, entrepreneuse, propriétaire de Milad Ice Cream, Iran.

«En Iran, le maître mot est surabondance. Lors de grandes fêtes ou événements, il faut que la table soit constamment couverte de plats. On commence par des fruits secs et des fruits frais, suivis de nombreuses préparations mijotées, salades et mets à base de riz. Le tout est servi simultanément et donc sans ordre établi. Le ghormeh sabzi, un pot-au-feu à base de nombreux aromates verts, de haricots, d’agneau ou de bœuf, est un classique considéré comme chic. Il est accompagné d’une portion de tahdig, du riz basmati cuit avec une épaisse croûte pour laquelle tous les convives jouent des coudes.»

Bushra Burney © SDP