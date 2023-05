Nos 50 hôtels préférés en Europe à moins de 150 euros

Notre démarche

Trouver un hôtel à la fois agréable et abordable relève parfois du miracle. Alors que l’offre de nouvelles adresses luxueuses augmente, les établissements « sympas et bon marché » semblent en voie de disparition, surtout depuis que le Covid est passé par là. La bonne nouvelle? Le Vif Weekend et ses (excellents) journalistes se sont mis en quête de ces hôtels précieux qui, en plus d’être jolis et accueillants, affichent des tarifs qui ne font pas mal au portefeuille.

Bien sûr, le mot « abordable » est subjectif, mais nous avons trouvé raisonnable, pour concevoir ce petit guide, de fixer la limite à 150 euros pour une nuit en chambre double standard. Cela en sachant que ces prix peuvent varier les week-ends, les jours fériés et la haute saison – tous les hôtels du monde pratiquent ces adaptations.

Nous avons également opté pour des régions traditionnellement plus onéreuses que d’autres, en allant des villes du nord vers celles du sud. Il ne s’agit donc pas d’une liste des hôtels les moins chers d’Europe, mais bien de nos coups de cœur, testés et approuvés, en matière de séjours alliant l’élégance, la situation et les services de qualité.