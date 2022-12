Nouveau visage

Le 5 décembre, la nomination d’Anaïs Sandra Carion à la direction générale de MAD Brussels est confirmée. Pendant sept ans, cette Bruxelloise d’origine gantoise a officié au service communication d’Hermès. L’occasion pour elle de rencontrer de jeunes artistes et designers et de mettre en place des collaborations avec la maison française. Après des études de communication, elle a été journaliste pour la plate-forme Designspeaking, se familiarisant avec la nouvelle garde du design belge. Son ambition: donner toujours plus de visibilité aux talents de notre capitale en les plaçant au cœur de la carte européenne.