On veut du vrai

Vu par beaucoup comme l’anti-Instagram, BeReal est LE nouveau réseau social qui fait fureur. Ici, pas de filtre, ni d’influenceurs. Juste des moments de vie pris sur le vif. 100% authentique… ou presque.

C’est quoi?

Lancée en 2020 en France, l’application a fait des émules et dépassé les frontières de l’Hexagone. Le concept est simple, chaque jour, à des heures aléatoires, l’utilisateur reçoit une notification de BeReal. Il doit alors prendre une photo sur la plate-forme qui déclenche à la fois les caméras avant et arrière de son smartphone dans les deux minutes qui suivent. Ce double cliché est ensuite posté sur l’appli, condition sine qua non pour recevoir les photos de ses amis. A l’instar de Snapchat, les images disparaissent après 24 heures. Deux options s’offrent aux utilisateurs: rester dans son cercle de followers ou activer l’option «Discover» et laisser ainsi ses BeReals visibles par tous.

L’argument du réseau?

Ici, on mise sur l’authenticité. «BeReal ne te rendra pas connu ni famous, si tu veux devenir un influenceur, tu peux rester sur TikTok et Instagram», affiche la description de l’appli. Pas de filtres, ni le temps d’enjoliver la réalité, avec seulement deux minutes au compteur pour poster. Enfin, en théorie. Car dans la pratique, c’est assez différent. Si l’utilisateur rate la fenêtre des deux minutes, il peut faire un post tardif, le fameux «Late». La porte ouverte vers des BeReal arrangés?

Pourquoi on en parle?

C’est en réalité son arrivée sur le marché américain, en avril dernier, qui l’a propulsé sur le devant de la scène! Là-bas, le réseau social français s’est hissé en tête des téléchargements sur l’App Store cet été. Avec près de 28 millions d’utilisateurs, l’anti-Instagram cartonne. Et TikTok renforce son aura puisque le hasthag #bereal y comptabilise plus de 950 millions de vues et ne cesse d’augmenter. De quoi influencer les utilisateurs français et belges qui (ré)activent leurs comptes. Résultat: Instagram, qui aime se réapproprier les codes des autres réseaux sociaux – après avoir puisé l’idée des stories sur Snapchat et celle de Reels sur TikTok –, vient de lancer «IG Candid Challenge». La fonction, qui s’inspire directement du concept BeReal, n’est toutefois pas (encore) disponible pour le grand public…

Le futur Instagram?

Au vu de l’engouement suscité, BeReal se positionnerait en challenger sur le marché des réseaux sociaux. L’authenticité l’emporterait sur le côté superficiel de ses concurrents. Mais en réalité, ce n’est pas tout à fait ça. Etant donné la profusion de Late, l’application ne semble pas toujours résister à la glamourisation de nos quotidiens.

A l’image des débuts de TikTok, les marques semblent encore assez réticentes à l’idée d’investir la plate-forme. Si elles voient BeReal comme un moyen de poster du contenu plus authentique et pris sur le vif, la question de la monétisation reste la grande inconnue. Allant totalement à l’encontre du fonctionnement même de l’appli et de la vision de ses créateurs, il est peut-être trop tôt pour proclamer la fin du règne du superficiel.