Passer crème

La crème fraîche s’offre un come-back remarqué, et se savoure notamment dans une de ces cinq adresses qui remettent la chantilly de mamy au goût du jour.

1—Chez Ta Mère, Bruxelles

L’alcool garni de chantilly fait un retour en force. Au bar à cocktails Chez ta mère, à Bruxelles, l’Espresso Martini se pare ainsi de crème au sirop de noisette et à la fève tonka râpée.

@cheztamere

2—Cannolo Bar, Anvers

Le cannolo est un rouleau croustillant à la garniture crémeuse, et au Cannolo Bar, à Anvers, on en déguste différentes versions, de la végane à celle goût «lait de céréales», sans oublier la variation infusée au thé lapsang souchong.

@cannolobar

3—Fabrique et Cafe Pascal, Stockholm

Outre la brioche à la cannelle, les Scandinaves raffolent également de la semla, fourrée de crème fouettée et d’une pointe de cardamome. Sur Instagram, le boulanger Fabrique, à Stockholm, dévoile les secrets de leur fabrication. Et chez Pascal Bakery, vous pourrez goûter une cremla: croissant et semla.

@fabriquestnugnsbageri, @cafepascal

4—Salvo Bakehouse, Amsterdam

C’est en partie au maritozzo, un petit pain brioché rempli de crème fouettée – beaucoup, beaucoup de crème fouettée – que l’on doit le retour culinaire de cette dernière. Et parce qu’on mange d’abord avec les yeux, Salvo Bakehouse, à Amsterdam, décore ses maritozzos de fleurs comestibles.

@salvobakehouse

5—Tommaso Café, Paris

Après le cappuccino à la mousse de lait, l’heure est-elle à l’ajout d’une touche de chantilly dans notre petit noir? Au Tommaso Café, à Paris, ils en sont convaincus. Connectée au concept store Merci, l’enseigne propose à la carte l’espresso con panna, ou café à la chantilly en français dans le texte.

@tommasocafe

2—Cannolo © photos: sdp

3—Semla Bun © photos: sdp

4—Maritozzo © photos: sdp