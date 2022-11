Le mot fait peur et pourtant les acides utilisés en cosmétique veulent du bien à notre peau. Leurs noms savants sont affichés fièrement sur les emballages en gage d’efficacité. Mais peut-on tous les utiliser sans contre-indications? Une dermatologue répond à nos questions.

Afin de mieux comprendre pourquoi les acides que l’on retrouve dans nos cosmétiques comptent parmi les ingrédients les plus bénéfiques pour la peau, on ne pourra pas se passer d’un bref détour par nos cours de chimie. Un des indicateurs de la bonne santé de notre épiderme passe par la mesure de son pH: celui d’une peau dite normale est légèrement acide, avoisinant les 5,5. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’elle apprécie la compagnie d’actifs présentant eux aussi un pH acide et qui pourront dans certains cas particuliers l’aider à conserver, voire retrouver, cette valeur idéale. Mais quels sont ces acides qui en quelques années ont acquis le statut d’ingrédient star brandi par les marques sur leurs emballages?

1. L’acide hyaluronique

C’est quoi? Le plus doux des acides est aussi la molécule hydratante par excellence, capable de retenir jusqu’à 100 fois son poids en eau. Autrefois d’origine animale, elle s’obtient désormais par biotechnologie. Un soin, pour être efficace, devrait contenir à la fois de l’acide hyaluronique à haut poids moléculaire, qui va rester en surface de la peau pour la lisser instantanément, et une version dite fractionnée, qui se glissera entre les cellules comme du ciment.

Pour qui et comment l’utiliser? Il s’adapte à tous les épidermes et peut s’appliquer matin et soir. On veillera donc à tout âge à ce que son sérum en contienne. «Comme l’acide hyaluronique va attirer à lui les molécules d’eau qui se trouvent autour de lui, celles-ci peuvent aussi s’évaporer plus facilement à la surface de la peau, nuance Samira Baharlou, chef de clinique du service de dermatologie à l’UZ Brussel. Pour que cet acide agisse comme on le souhaite, il est essentiel de toujours terminer sa routine par une crème qui va jouer un rôle de bouclier occultant. Afin de maintenir un taux d’hydratation optimal.»

2. L’acide L-ascorbique

C’est quoi? Mieux connu sous le nom de vitamine C dont il est la forme la plus active, c’est un antioxydant puissant qui protège la peau des radicaux libres, des UV, des infrarouges et de la pollution. Il est généralement bien toléré… à condition de ne pas monter inutilement dans les concentrations. Utilisé avec persévérance, il agit aussi sur la texture de la peau tout en estompant les taches, lui redonnant ainsi de l’éclat. Petit bémol: cet ingrédient, qui doit être présent à une concentration minimale de 5% pour être véritablement efficace, est très difficile à stabiliser dans les formules.

Pour qui et comment l’utiliser? Un sérum à la vitamine C peut s’employer tous les jours en complément d’une bonne hydratation. Il est recommandé de l’appliquer le matin avant la crème solaire dont il dopera les effets boucliers contre les radicaux libres. «A cause de son instabilité, il vaut même mieux l’utiliser deux fois par jour pour terminer son produit le plus rapidement possible, ajoute le docteur Baharlou. A ce titre, il est préférable de choisir des ampoules ou les petits contenants. Prenez garde aussi à la texture de votre sérum: s’il est à base d’huile, cela peut ne pas convenir aux peaux grasses. Mieux vaudra alors choisir un autre type d’antioxydant».

3. L’acide glycolique

C’est quoi? Il s’agit de l’un des acides de fruits les plus connus, obtenu à partir d’extrait de canne à sucre, de betterave ou de raisin. C’est souvent lui qui se cache derrière les lettres AHA − pour alpha hydroxy acides − que vous trouvez désormais sur de nombreuses lotions ou sur des masques à poser. Véritable champion de l’éclat du teint, il exfolie en douceur les cellules mortes accumulées en surface, désobstrue les pores et booste le renouvellement cellulaire. L’acide glycolique est également utilisé − mais dans des concentrations beaucoup plus élevées − dans les peelings chimiques anti-âge des dermatologues, ce qui le rend d’autant plus populaire.

Pour qui et comment l’utiliser? «Idéalement, vous l’intégrerez plutôt le soir à votre routine… si vous n’utilisez pas de rétinol car la combinaison de ces deux actifs peut s’avérer explosive, surtout pour les peaux délicates et réactives, met en garde Samira Baharlou. Il n’est pas contre-indiqué de l’appliquer le matin si l’on n’oublie pas sa protection solaire.» Mieux vaut commencer par un produit à concentration peu élevée et ne s’en servir d’abord qu’un jour sur deux. Si la peau ne le supporte pas, on lui préférera l’acide lactique, un autre membre plus doux de la famille des AHA que l’on retrouve à l’état naturel dans le lait.

4. L’acide rétinoïque

C’est quoi? Disponible uniquement sur ordonnance médicale, il s’agit d’un dérivé actif de la vitamine A. En cosmétique, on a le droit d’utiliser la vitamine A pure − mieux connue sous le nom de rétinol − qui sera partiellement transformée par la peau en acide rétinoïque. Ses effets sont multiples: en surface, il stimule la régénération cellulaire, lisse le grain de peau, atténue les taches et resserre les pores. En profondeur, il renforce l’architecture du derme en stimulant la production de collagène et lisse les rides mêmes profondes.

Pour qui et comment l’utiliser? Le rétinol se retrouve aussi bien dans les traitements de peau acnéique que dans les soins anti-âge grâce à ses nombreuses propriétés. Il peut hélas s’avérer irritant, desséchant et est de plus photosensibilisant. Il est donc recommandé de l’utiliser le soir uniquement et d’appliquer en journée une protection solaire. «Surtout si vous avez la peau sensible, il est préférable de l’introduire progressivement dans votre routine beauté, pointe la dermatologue. En commençant par un sérum à faible concentration que l’on n’applique pas tous les jours. S’il est possible que la peau rougisse et picote lors des premières applications, ces effets secondaires ne peuvent pas persister. En cas d’irritation, il faut cesser ou espacer son utilisation.»

5. L’acide salicylique

C’est quoi? Présent dans le saule et dans l’aspirine, il est le principal représentant de la famille des BHA − pour bêta hydroxy acides − et son but est aussi d’exfolier la peau. Grâce à ses vertus anti-inflammatoires et antiseptiques, il calme les rougeurs et prévient le prolifération des bactéries et des champignons en surface de la peau.

Pour qui et comment l’utiliser? C’est depuis des années l’un des ingrédients stars des traitements contre l’acné et il convient donc en priorité à ceux qui ne recherchent pas en prime un bénéfice anti-âge, même si de plus en plus de produits combinent dans leurs formules AHA et BHA. «Pour éviter de dessécher la peau, on peut aussi se contenter d’utiliser sa lotion sur la zone T et là où l’on voit apparaître des petites imperfections», conclut notre spécialiste.

