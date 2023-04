Purée de céleri-rave aux fanes de radis Pour 4 personnes

Les fanes des légumes sont les grandes oubliées des cuisines. Pourtant, elles ont beaucoup à offrir. De carottes, de radis ou de betteraves, les fanes se combinent parfaitement en pesto, salade ou purée.

800 g de céleri-rave

400 g de pommes de terre

le jus de ½ citron

50 g de beurre de laiterie

80 g de parmesan

1 c à s de poivre noir concassé une pincée de sel

deux bouquets de radis,

fanes comprises

2 c à s d’huile d’olive

1. Eplucher le céleri-rave et les pommes de terre. Les couper en morceaux égaux et les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres dans de l’eau salée avec du jus de citron.

2. Rincer les radis, couper les fanes des radis et les blanchir en les plongeant dans l’eau bouillante pendant 2 minutes et en les rinçant ensuite à l’eau froide. Bien égoutter les fanes et les hacher grossièrement. Couper les radis en deux et les mélanger avec 1 c à s d’huile d’olive. Saler et poivrer. Placer les radis sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et les faire rôtir pendant 12 min dans un four préchauffé à 200 °C.

3. Egoutter les pommes de terre et le céleri-rave. Saler et poivrer. Ecraser le tout et incorporer le beurre et le fromage. Enfin, incorporer les fanes. Servir la purée avec les radis grillés et arroser d’un filet d’huile d’olive.