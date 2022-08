Rencontre avec le créateur touche-à-tout Jean-Paul Lespagnard: « J’ai toujours suivi mes tripes, dans tous mes projets »

Jean-Paul Lespagnard, créateur touche-à-tout, vient d’associer son nom à l’aventure Silversquare. Un espace de coworking qui rend hommage à Liège, ville natale du styliste, signé JPL est en effet sur le point de s’ouvrir. Le concepteur répond à notre interview sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

Je pense que la question qu’on me pose le plus, c’est comment j’arrive à mener autant de projets en même temps. Je travaille sur trois domaines différents: le stylisme, la création de costumes de danse contemporaine et la décoration d’intérieur. Mais ces trois sphères se nourrissent entre elles. Donc je réponds souvent qu’il n’y a pas de frontières entre tous mes projets. Ils se construisent les uns avec les autres.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Je suis extrêmement fasciné par le monde marin, mais je ne suis vraiment pas du tout à l’aise dans l’eau! J’ai même failli me noyer. Je connais mes limites maintenant et je pratique le tout en pensée.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenu?

Bombay! Sans hésitation. C’est devenu ma seconde maison. Quand je le quitte, je sais que j’y reviendrai. J’y laisse toujours une part de moi. Cette ville me correspond énormément. C’est un vrai chaos organique.

La personne qui vous influence le plus?

Je ne saurais pas définir une seule personne, je pense… Mais ce qui m’excite le plus dans mon métier, c’est de pouvoir voyager, partager et voir plein de façons de vivre différentes. Et tous ces échanges et rencontres me construisent terriblement.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Poulet, frites, compote! Le plat du dimanche quoi. Et j’adore.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

J’ai un peu l’impression que beaucoup de choses que j’ai faites sont complétement folles. J’ai toujours suivi mes tripes, dans tous mes projets, et pour certains, c’est tout à fait dingue. Mais pour moi, c’est naturel. C’est comme ça.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Tout petit, je voulais être glacier! J’ai toujours rêvé d’avoir un camion-frigo et de vendre des glaces en été et du poisson en hiver.

Ce qui vous saoule vraiment?

Les gens qui se regardent le nombril ; cela m’horripile!

Un mot pour vous décrire?

C’est pas vraiment un mot! Mais une expression… Une fois, on m’a dit que j’étais opportuniste. Mais dans un sens positif. J’aurais plutôt tendance à dire que je fais feu de tout bois! Je saisis ce qui se présente à moi, ce qui m’entoure et me parle.

Votre achat le plus bizarre?

C’est un tabouret que j’ai trouvé au Mexique! Il est génial, et approche le design de manière totalement différente. Il vient d’un tronc d’arbre, puis il a été creusé, je le trouve complétement dingue. Mais j’avoue avoir une fascination pour les tabourets…

Une idée concrète pour un monde meilleur?

On revient à ce que je disais, mais aller à la rencontre de l’autre! Ne pas penser qu’à son petit nombril. Ecouter des opinions différentes des siennes, découvrir d’autres manières de vivre… Cela pourrait rendre le monde meilleur!

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Manger une glace! Fruit de la Passion et chocolat, le pied!