Rentrée avec classe

En ce mois de retour sur les bancs de l’école, on vous invite à l’apprentissage et à la découverte. Par exemple, celle d’une de ces quatre expos atypiques.

1—L’autre or noir

Avec Au charbon!, le Grand-Hornu organise la première exposition dédiée au combustible qui provoqua un tournant irréversible lors de la Révolution industrielle. Un joli clin d’œil au passé minier du lieu, qui a forgé une histoire économique, culturelle et politique sur plusieurs générations.

Du 25 septembre au 8 janvier 2023, cid-grand-hornu.be

2—Face à face

Miradas de Mujeres, ou Regards de Femmes en français, met en exergue aux Musées royaux des beaux-arts le regard de l’artiste Isabelle de Borchgrave sur Frida Kahlo. Soit un dialogue entre deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui partagent l’amour du tissu, des motifs et des couleurs.

Du 14 octobre au 12 février 2023, fine-arts-museum.be

3—Jeux d’ombre

Après la rétrospective que lui a consacrée le Fotomuseum d’Anvers, le photographe belge Stephan Vanfleteren s’expose dans le QG bruxellois de Sotheby’s. L’occasion de (re)découvrir ses images épurées et brutes qui opposent la vie et la mort, le passé et le présent ou encore la lumière et l’obscurité. Du 12 octobre au 10 novembre, sothebysrealty.be

4—Regards croisés

L’exposition pluri-artistique bruxelloise du collectif d’artistes BrAMS (1) est de retour avec un tout aussi réjouissant volet Numero Due. Avec, aux côtés des fondateurs du projet, Denis Meyers, Pascal Duquenne et Serge Vankerck, entre autres talents.

Du 22 septembre au 20 octobre, brams.art

1. Smoke Red Blue Chair, par Maarten Baas, 2010. © PHOTO CENTRAAL MUSEUM UTRECHT: ADRIAAN VAN DAM