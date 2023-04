Riz au lait, caramel au beurre salé

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, hommage à bonne-mamie de Gand pour ce dessert qui rappelle les dimanches en famille. Championne du gâteau à la semoule, elle signait cette recette de riz au lait mettant tout le monde à genoux.

RECETTE

Pour 10 personnes

Pour le riz: 200 g de riz rond blanc, 100 g de sucre de canne blond, 1 l de lait cru de ferme (détail important), 25 cl de crème fraîche liquide, 1 gousse de vanille, 1 pincée de fleur de sel

Pour le caramel: 200 g de sucre de canne blond, 40 cl de crème liquide, 1 pincée de sel

1. Dans une casserole antiadhésive, faire chauffer le lait, le riz et la crème.

2. Prendre la gousse de vanille et l’aplatir sur la longueur avec le côté non tranchant du couteau. La couper en deux, dans le sens de la longueur, et en récolter les graines avec la lame.

3. Avec un fouet, incorporer les graines au riz, au lait et à la crème. Ajouter une pincée de sel. Porter ce mélange à ébullition. Dès que des bulles apparaissent à la surface du liquide, réduire le feu au minimum. Laisser cuire 25 min en mélangeant régulièrement.

4. Verser le sucre et laisser cuire encore 10 min. Une fois que les contours du riz apparaissent et qu’il présente une belle consistance, sortir du feu. Réserver. Déguster tiède ou froid après un passage au réfrigérateur.

5. Préparer le caramel au beurre salé en mettant le sucre à chauffer (feu moyen) dans un poêlon antiadhésif. Remuer sans utiliser de cuillère. A partir du moment où le sucre se met à réagir (bulles brunâtres), mettre 25 cl de crème liquide à chauffer.

6. Une fois le sucre entièrement fondu, retirer le poêlon du feu et saler. Verser la crème liquide chaude, puis les 15 cl de crème froide. Remettre sur le feu pendant quelques minutes et faire bouillir afin que le mélange soit bien homogène.

7. Passer le caramel dans une passoire fine. Laisser refroidir la préparation. Servir le riz au lait avec le caramel au beurre salé.

Le miracle opère car le caramel est réalisé à sec – ce qui change tout à cette madeleine de Proust à partager sans modération.

© Bram Debaenst

2 © Bram Debaenst

7 © Bram Debaenst

© Bram Debaenst