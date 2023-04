Shopping outdoor: les tendances côté jardin et terrasse

Le printemps est là, amenant dans son sillage de jolies nouveautés réjouissantes pour le jardin et la terrasse. Découvrez notre sélection de mobilier et déco pour l’extérieur.

Des débuts attendus

La première gamme outdoor de Molteni&C est enfin là, et les inconditionnels de la marque voient leur patience récompensée. Le directeur créatif, le Belge Vincent Van Duysen, a conçu une collection qui évoque douceur et bien-être. Une proposition «inspirée par le modernisme, la ligne floue entre intérieur et extérieur et l’interaction intime de la lumière et la nature», explique l’architecte. Qui ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisant également dans l’histoire de la marque pour compléter son panel de pièces signées Foster + Partners et Ron Gilad, ainsi que de documents d’archives de Gio Ponti et Luca Meda. Le fil conducteur? Une interaction entre les matériaux: teck massif chez Meda, métal épuré chez Van Duysen, finition ciment poreux chez Foster + Partners et pierre de lave lisse chez Gilad. Le tout, dans des couleurs qui rappellent la Méditerranée. Le must: une cuisine extérieure monolithique signée par notre compatriote. Simple, raffinée et high-tech − laisser mijoter longtemps cette première collection outdoor en valait la chandelle.

Molteni&C © PHOTOS: SDP

molteni.it

2—AMBIANCE ÉDEN

Un paradis terrestre où la tranquillité règne en maître.

3—POIDS PLUME

La reine des chaises, la Leggera de Gio Ponti, se réinvente en version d’extérieur pour le retour des beaux jours. Pour l’occasion, Cassina s’est efforcé de préserver tant que possible la légèreté légendaire de cet objet, qui ne pèse que 1,5 kg de plus que les 4 kg de la variante en bois dans sa déclinaison outdoor. Comment? En s’inspirant de la technologie de la Formule 1. Le cadre de bois fait place à des tubes en acier inoxydable austénitique (un acier à structure cristalline au lieu du chrome) qui sont façonnés de l’intérieur dans un moule fermé, en forçant un liquide à travers celui-ci sous haute pression. Soit le même processus que celui utilisé pour fabriquer des pièces de voitures de compétition. Une édition dont le succès risque de démarrer sur les chapeaux de roue et qui est disponible dans les tons ivoire, taupe et vert, avec une assise en corde tressée ou un coussin rembourré.

Chaise suspendue Swingrest avec coquille en cordonnerie artisanale, Dedon, prix sur demande, dedon.com © PHOTOS: SDP

Dès 1 235 euros, cassina.com

4—L’HEURE ROUGE

Des touches de rose et de rouge pour compléter le vert de la pelouse.

RepéréTout le monde n’a pas la main verte. Et même pour ceux qui en sont dotés, il n’est pas simple de donner aux plantes la bonne quantité d’eau au bon moment. La solution? Ces bacs à fleurs en bois, conçus par l’architecte danoise Agnieszka Szwarczewska, qui sont équipés d’un système d’auto-arrosage alimentant naturellement vos plantes en humidité continue. Il suffit d’ajouter de l’eau une à trois fois par mois. Squarely Copenhagen, dès 125 euros, stilfuld.be © PHOTOS: SDP

Transat Himba en iroko, Baxter, prix sur demande, baxter.it © PHOTOS: SDP

Repose-pieds Sandua en teck et coussin résistant aux intempéries, Manutti, 1 185 euros, manutti.com © PHOTOS: SDP

Table Amanu en teck et carreaux céramiques, Yabu Pushelberg, Tribù, prix sur demande, tribu.com © PHOTOS: SDP

Chaise de jardin Tvarö en rotin, fabriquée à la main, Ikea, 149 euros, ikea.be © PHOTOS: SDP

Lit de jardin Siesta en toile déperlante avec parasol rotatif, Visionnaire, prix sur demande, visionnaire-home.com © PHOTOS: SDP

la Leggera de Gio Ponti © Valentina Sommariva

Cordea, lampes LED de différents formats, Masiero, prix sur demande, masierogroup.com © PHOTOS: SDP

Satellite, réédition de Mathieu Matégot créée en 1953, Gubi, 699 euros, gubi.com © PHOTOS: SDP

Lady D, lustre en fibre de verre, Karman, dès 1 210 euros, karmanitalia.it repéré Les arbres se font plus féeriques que jamais quand les traditionnelles guirlandes lumineuses font place à des lampes disséminées dans leurs branches. © PHOTOS: SDP

Chaise Peter avec structure en acier thermolaqué rouge vin et assise en polypropylène, Flexform, prix sur demande, flexform.it © PHOTOS: SDP

REPéré La maison de mode Marni dévoile au Salone del Mobile son premier service, Midnight Flowers. Une collection dessinée par Francesco Risso et produite par Serax. serax.com © PHOTOS: SDP

Table de pique-nique en alu, Xavier Lust, Extremis, 5 475 euros, via dominiquerigo.be © PHOTOS: SDP

Tabouret ou table d’appoint en alu avec rangement Piapolo, Fermob, 299 euros, via quatuordesign.be © PHOTOS: SDP

Table Rock en béton coloré, Jean-Marie Massaud, MDF Italia, prix sur demande, via dominiquerigo.be © PHOTOS: SDP

Chaise de jardin Flair’O en alu et polypropylène, Monica Armani, B&B Italia, prix sur demande, bebitalia.com © PHOTOS: SDP