Short ribs cuisson lente

Découpées dans les parties charnues de la poitrine et des côtes du bœuf, les «short ribs» sont plus tendres que du beurre et plus goûteuses que… beaucoup d’autres choses. Si, en plus, vous prenez le temps de les faire baigner dans une belle marinade, vous êtes en bonne voie vers le paradis.

Pour 3 à 4 personnes

3 kg de short ribs, 3 ciboules, 3 c à s d’oignons sautés

Pour la marinade:

1 c à s de purée de tomate, 1 c à c de gochujang (sauce pimentée coréenne), 4 c à s de ketjap manis (sorte de sauce soja indonésienne), 4 c à c de sauce soja, 1 c à s de gingembre râpé, 1 gousse d’ail, 800 ml de bouillon de bœuf, 2 c à c de mélange cinq-épices

Pour le glaçage:

3 c à s de miel, 2 c à s de sauce hoisin, 2 c à s de ketjap manis, 2 c à s de jus de citron vert, 1 c à s de sauce soja, 1 c à s de flocons de piment

1. La veille, mélanger tous les ingrédients de la marinade. Dans un plat à four, étaler les ribs côte à côte, puis verser la marinade. Laisser baigner au frigo durant 24 heures.

2. Le jour même, une heure avant de cuisiner, sortir les ribs du frigo. Préchauffer le four à 140 °C. Couvrir le plat de papier aluminium et le faire cuire au four environ 5 heures. A mi-cuisson, retourner les ribs.

3. Pendant la cuisson, préparer le glaçage en mélangeant tous les ingrédients. Une fois les ribs sortis du four, les badigeonner avec le glaçage, puis faire dorer le tout dans une poêle avec un filet d’huile d’olive.

4. Décorer avec les oignons sautés et la ciboule coupée en petits morceaux.

Astuce. Servez avec une salade de choux et des pommes de terre au four… par exemple.

