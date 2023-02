Smiley, clin d’œil & bisou cœur

Au royaume des réseaux sociaux, les jours passent et ne se ressemblent pas. Entre les buzz et les likes, le vrai et le fake, Edgar Kosma scrolle le fil d’actu d’un siècle décidément étrange. Hashtag sans filtre.

Vous en utilisez tous les jours depuis des années mais, comme moi, vous ne savez peut-être pas que leur nom provient du japonais: «e» pour «image» et «moji» pour «lettre». Même s’ils sont censés les exprimer, les emojis n’ont donc rien à voir avec le concept d’émotion, mais plutôt avec celui de pictogramme. Emoji lunettes sérieuses.

En mai 2022, on en répertoriait 3 633 et il en arrive de nouveaux chaque année. Parmi eux, citons les stars: le sourire, le clin d’œil, le cœur rouge… Et loin du podium, il y a ceux dont on se demande s’ils ont déjà été utilisés une seule fois dans toute l’émojistoire, à l’instar de la salière, de l’équerre ou du drapeau du Bhoutan. D’autres possèdent un double sens, comme l’aubergine qui signifie à la fois le légume et l’autre chose phallique qui ne lui ressemble pourtant pas tant que ça, mais bon, chacun ses fantasmes. Si elle est peu utilisée dans les conversations courantes et même carrément déconseillée dans les interactions professionnelles, l’aubergine est en revanche très populaire dans les messageries des sites de rencontres. Certainement pour les végans qui souhaitent s’accoupler entre eux. Emoji clin d’œil.

‘Entre le pouce levé et le majeur levé, il y aurait un doigt à ne pas franchir.’

Il y a aussi les éternels incompris: le «visage jaune souriant avec chapeau de cow-boy», par exemple, serait l’un des émojis les plus ambigus, selon un sondage d’Adobe auprès de 5 000 utilisateurs. Il peut à la fois revêtir une signification positive, comme pour présenter une qualité chez une personne ou un élan d’enthousiasme, mais aussi être interprété comme un geste de vantardise, voire de supériorité. Avant de l’utiliser, demandez-vous donc si ce petit chapeau est bien nécessaire et, surtout, s’il ne pourrait pas choquer un descendant amérindien du groupe WhatsApp.

Selon ce même sondage, et sans réelle surprise, le «tas de caca souriant» serait le moins apprécié des destinataires. Dans le physique comme dans le digital, personne n’a envie de recevoir d’excrément dans sa boîte, c’est bien légitime. Et le fait qu’il sourie ne suffit pas pour rattraper son essence fécale. Mais si le commun des mortels le prend mal, peut-être les gastro-entérologues l’utilisent-ils entre eux sans ambiguïté? Emoji larmes de rire.

Place à présent au champion toutes catégories: le pouce levé, dont le rôle dans l’équipe est d’exprimer la validation ou l’accord avec une chose précitée (on l’imagine moins en début de conversation). A priori, c’est un geste clair, net et précis. Pourtant, un débat endiablé a eu lieu sur un forum Reddit à propos de son caractère hostile: pour certains, cet émoji suggère de l’indifférence de la part de la personne qui l’envoie, tandis que, pour les autres, il ne s’agit là que d’une validation pratique à moindre coût. Un article du New York Times pousse l’analyse dans le même sens: «Le pouce levé serait la représentation même du passif-agressif pour la génération Z.» C’est-à-dire que, pour ces jeunes qui ont grandi avec les émojis, il peut avoir des allures d’irrespect, particulièrement lorsqu’il est utilisé sans autre forme de réponse. Traduction: si vous tapez un pouce levé à un pote qui vous propose un verre en terrasse, ça passe, mais si vous l’envoyez à votre boss suite à un long PV de réunion, il ou elle pourrait l’interpréter comme un roulement des yeux numérique, style «cause toujours, tu m’intéresses». Entre le pouce levé et le majeur levé, il y aurait donc un doigt à ne pas franchir…

En fait, s’il n’y avait qu’une chose à retenir de cette chronique, c’est qu’ici comme ailleurs, tout n’est qu’une question de contexte et d’adaptation à son environnement. Vous êtes d’accord avec cette assertion? Posez donc un petit pouce levé si vous me lisez en ligne, ou exécutez le geste si vous me lisez dans le mag. Sur ce, émoji bisou cœur – ne l’interprétez pas de manière déplacée, c’est juste que l’émoji bisou sans cœur avec les yeux plissés me fait toujours penser à quelqu’un qui force sur le trône. Emoji caca souriant.