Tout a commencé avec une ligne de chemises pour hommes, c’était en 1989 et le début de Bellerose. Une petite décennie plus tard, le label belge élargissait sa garde-robe, avec une collection femme puis enfant, des flagship stores à Anvers, Knokke, Bruxelles, Paris ou Amsterdam. Aujourd’hui, Dereck Van Heurck, le fils du fondateur, a repris la direction artistique de la marque et imagine une toute nouvelle gamme teen, de 14 à 18 ans, dans l’esprit de la maison qui a fait son succès.

bellerose.be