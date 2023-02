Tous les chemins mènent à Berlin

Le designer anversois Christian Wijnants est en joie. Vingt ans après avoir lancé son label, il a ouvert sa première boutique à l’étranger, à Berlin. Une ville qui lui va comme un gant. La preuve à travers cette balade en sa compagnie. «Ma boutique se trouve entre un sex-shop et un kebab.»

Le climat berlinois, en hiver, n’est pas tendre. Surtout quand il faut attendre patiemment que le feu passe au vert à l’un des gigantesques carrefours de la ville. C’est là que le créateur de mode anversois Christian Wijnants, 45 ans, a choisi d’ouvrir sa première boutique hors Belgique. «Je ne voulais pas faire un choix prévisible comme Paris, explique-t-il. J’aime le côté brut de cette ville. Mais je dois avouer que je préfère la visiter à des moments plus chauds de l’année…»

Nous tournons à droite sur la Potsdamer Straße, entre les quartiers Tiergarten et Schöneberg. Christian Wijnants n’a pas jeté son dévolu sur l’un des quartiers commerçants populaires comme Mitte ou Kreuzberg. Il a opté pour un emplacement entre un sex-shop, un magasin d’épices libanaises, un kebab et KaDeWe, le deuxième plus grand magasin de luxe d’Europe, après Harrods à Londres. «J’aime ce mélange vibrant. Esthétiquement, ce quartier n’est pas beau. Mais la ville en elle-même, reconstruite après la guerre, ne peut pas non plus être qualifiée de jolie. Je trouve la Potsdamer Straße intéressante car de nombreux architectes, publicitaires et galeries d’art y ont leurs bureaux, et cela attire une foule intéressante.»

Il y a beaucoup de beaux quartiers, mais ils sont souvent séparés par des zones où il ne se passe pas grand-chose. Cela donne un côté complexe et mystérieux à la ville.

Côté mode, la rue ne déçoit pas non plus. Isabel Marant ouvrira bientôt une boutique en face de celle de Christian Wijnants, dont le voisin est Acne Studios. «Et un peu plus loin, on retrouve la boutique d’Andreas Murkudis, l’une de mes enseignes de créateurs préférées en Europe», confie l’Anversois qui, en chemin, nous parle des environs comme s’il y avait habité toute sa vie. «Tout comme Sonja Noël a ouvert Stijl rue Dansaert il y a 40 ans, alors que c’était encore un quartier compliqué, Andreas Murkudis a installé son concept store dans la cour d’un ancien immeuble de presse. La boutique est à peine visible depuis la rue, mais on y retrouve les collections de Rick Owens, Dries Van Noten, Marni et Jil Sander, ainsi que beaucoup de produits de beauté, d’accessoires et de design, dans un bel espace surplombé par une galerie d’art.»

Pour l’aménagement de sa boutique, Christian Wijnants a fait appel aux architectes berlinois Gonzalez Haase AAS, comme Andreas Murkudis. «Les lieux ont accueilli un restaurant avec un bar au milieu, qui a été rénové et sert maintenant de comptoir. Les architectes ont joué avec des matériaux argentés et jaune-cuivre, beaucoup de lumière et de grandes fenêtres.» Un tapis vert pistache ajoute de la couleur. Les rideaux des cabines d’essayage ont été imaginés à partir d’un tissu couleur aluminium, un surplus d’une collection précédente. Lors de la soirée d’ouverture de la boutique, un DJ et un Christian Wijnants au sommet de son art ont également révélé le potentiel festif des lieux…

Un choix logique

Si Christian Wijnants compte aujourd’hui 150 points de vente à l’international, avec pour principaux marchés les Etats-Unis, l’Europe centrale et l’Asie, sa boutique anversoise, ouverte en 2015, reste un endroit particulier. «C’est un laboratoire. Un lieu où nous pouvons expérimenter et obtenir un retour instantané des clients. Un concept store à Düsseldorf, disons, qui vend mes vêtements, prendra rarement le temps, à la fin de la saison, de me donner son avis sur la coupe de nos pantalons ou sur ce que les clients ont pensé des imprimés floraux. Pourtant, ce sont des informations essentielles pour une maison de mode, elles orientent notre développement. Les chiffres de vente permettent de savoir quelles pièces ont bien marché, mais ils n’expliquent pas pourquoi telle veste ne s’est pas bien vendue. Avec une deuxième boutique à Berlin, nous obtiendrons davantage de feed-backs précieux.»

L’Allemagne était un choix logique. Les magnifiques tricots de Christian Wijnants, les robes à fleurs joyeuses et les couleurs éclatantes de la collection – «chacune est née d’une longue étude des nuances» – sont populaires sur le marché allemand. «L’agent qui y vendait notre collection a suggéré Berlin comme lieu d’implantation de notre deuxième boutique. Une ville comme Munich abrite des marques nommées Gucci et Balenciaga, il y a beaucoup d’argent, mais Berlin est plus cool, plus créative, plus brute. C’est un endroit avec une histoire forte, et cette rugosité m’inspire. Des personnes intéressantes du monde entier vivent ici, chacune avec son propre style. Plus qu’à Anvers.»

Christian Wijnants nous emmène au Kumpelnest, un bar agréable non loin de sa boutique, qui diffuse de la musique des années 80. Certains Berlinois se retrouvent ici pour boire un verre après le travail, et d’autres y font la fête jusqu’à 5 heures du matin en semaine comme si c’était le week-end. «Les gens fument encore à l’intérieur. Au mur, certaines décorations et lumières de Noël ont au moins 30 ans. C’est un ancien bordel, qui existait déjà avant la chute du Mur.»

Piano et vélo

L’été dernier, le designer a passé un long moment à Berlin. «C’est la saison idéale pour visiter la ville. Les Berlinois sont ouverts d’esprit et très chill. Les gens travaillent dur mais s’amusent beaucoup, ce n’est pas un endroit stressant. Et le monde de l’art y est fascinant. Le Neue Nationalgalerie est un bâtiment signé Mies van der Rohe, près de ma boutique. Le sous-sol abrite la collection permanente du musée, mais au rez-de-chaussée, se trouve une salle polyvalente où il ne faut pas espérer pouvoir admirer des œuvres murales comme dans un musée classique. L’autre jour, j’ai assisté ici à la performance d’un pianiste qui a parcouru tout le rez-de-chaussée avec son piano…»

De ses études à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers, où il a obtenu son diplôme en 2000, Christian Wijnants a gardé quelques amis qui vivent aujourd’hui à Berlin. «C’est chouette d’avoir des connaissances ici, car ce n’est pas une ville facile à apprivoiser. Il y a beaucoup de beaux quartiers, mais ils sont souvent séparés par des zones où il ne se passe pas grand-chose. Cela donne un côté complexe et mystérieux à la ville. Cet été, quand mes parents sont venus, on a passé trois jours à explorer la ville en vélo, et nous sommes tombés sur beaucoup d’endroits sympas par hasard, comme Remi, un resto branché du centre historique. Ma mère étant suisse, nous sommes aussi allés manger chez Peter Schlemihl, un restaurant situé dans un joli quartier résidentiel de Kreuzberg, qui sert une cuisine typique: saucisse, fromage, oignons, pommes de terre, boulettes. Une carte peu raffinée, mais réconfortante. Puis nous avons traversé le Tempelhof, un ancien aéroport transformé en immense parc urbain où l’on fait aussi bien du roller que du cerf-volant.»

L’appel du schnitzel

Parmi d’autres (bonnes) surprises, Christian Wijnants est un jour tombé par hasard sur la foire qui se déroule chaque printemps dans le parc Hasenheide. «C’était une fête foraine qui semble très traditionnelle, mais j’y ai aussi croisé des naturistes qui faisaient du yoga et des personnes en plein «gay cruising». Cette atmosphère décalée est spécifique à la ville. Pendant la crise sanitaire, Berlin a été le théâtre de nombreuses soirées underground», raconte notre interlocuteur avant de nous faire une annonce importante: «Et maintenant, j’ai envie d’un sandwich au schnitzel! Je connais une adresse sympa à proximité, Rocket and Basil, l’un des nombreux endroits à Berlin où l’on peut encore manger des plats délicieux à moins de 10 euros. J’y vais parfois le matin pour déguster des crêpes au sirop, l’après-midi pour un sandwich ou une salade, et un bon morceau de gâteau à la pistache et à l’eau de rose.»