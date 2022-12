Tout ce qui nous fera aimer 2023

S’habiller dans la nouvelle couleur Pantone de l’année, le Viva Magenta, symbole de joie et d’optimisme ● Le passage de l’année chinoise du tigre à celle du lapin, un signe porteur de «paix, chance et élégance» ● Voir enfin une Petite Sirène racisée dans la nouvelle adaptation de Disney ● Aller visiter la plus grande exposition à ce jour consacrée à Vermeer, à Amsterdam ● Enfiler son vieux 501 et souhaiter bon anniversaire à cette icône de Levi’s qui souffle 150 bougies tout de même ● Le MET Gala qui rendra hommage à Karl Lagerfeld ● Tout savoir sur Diane von Fürstenberg et sa wrap dress, qui fête ses 50 ans, grâce à l’expo du Musée Mode & Dentelle en avril ● L’invitation à jouer comme quand on était enfant, lancée par l’artiste Christophe Coppens, avec son expo Playdate à la Zwart Huis Gallery ● La rentrée littéraire de janvier plus que prometteuse, entre Andréa Bescond, Raphaël Haroche et Lionel Shriver ● Découvrir enfin Barbie au cinéma après des mois de teasing. Life in plastic is fantastic? ● Se rendre à Eleusis (en Grèce), Veszprém (en Hongrie) et Timisoara (en Roumanie), les trois capitales culturelles de l’année ● Tout miser sur le rouge au nouveau casino de Middelkerke, une prouesse d’architecture face à la mer ● La nourriture «swicy», tendance gourmande prédite par les experts, qui mêle sucré et piquant ● La célébration de l’Art Nouveau prévue à Bruxelles, entre visites et expos ● Le retour du grunge dans la mode, histoire de revivre son adolescence sans trop d’efforts ● Préparer un sac à dos et partir en long week-end, n’importe où, en guise de défi… et un peu pour fêter les 50 ans du guide du Routard ● La promesse du chebula, ingrédient miracle qui devrait envahir la cosmétique et (enfin) arrêter le temps d’avoir prise sur nous ● Un miracle du genre «on ajoute 4 heures aux journées», histoire de venir à bout de la tour de Pise de livres et de BD qu’on s’était promis de lire… en 2022 ● Les dizaines d’expos consacrées à Picasso à travers l’Europe à l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition ● Le très attendu, l’ultime retour d’Indiana Jones ● Ecouter le nouvel album d’Etienne Daho ● Retrouver New York, enfin, après le Covid et les années Trump ● La grande expo Chanel au V&A à Londres, pour ceux qui ont raté son passage à Paris ● Replonger dans les créations du groupe Memphis grâce à la rétrospective du fameux designer Michel De Lucchi au Grand-Hornu ● S’offrir un repas dans le nouveau restaurant du chef Christophe Hardiquest, à Bruxelles ● L’interdiction de certains véhicules polluants et celle de fumer sur les quais de gare dès le 1er janvier. Par ici les poumons en pleine santé! ● Fêter dignement les 40 ans de notre magazine. Autant de choses enthousiasmantes qui nous font espérer une cuvée 2023 pétillante à souhait.

