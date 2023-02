Traduction simultanée

POV: tu bavardes avec tes enfants et tu ne captes rien. «Wesh, t’as vu les filles du seize, elles ont toutes un Zadig, j’ai trop le seum.» Tu rétorques «quoi» et tu te prends un «quoicoubeh» suivi d’un fou rire général. Pour sûr, tu es cheugy! Vous n’avez rien compris à ce qui précède? Pas de panique, je suis pour ma part en pleine formation à la maison et encore loin d’avoir tous les codes du langage 2023 de nos jeunes – un vocabulaire qui, soit dit en passant, évolue aussi vite que les tendances sur les réseaux. Sachez que POV veut dire «point of view» et se place devant une situation que vous vous préparez à raconter face caméra. Que les filles du seize, sont les Parisiennes chics et relax du XVIe et que la marque Zadig & Voltaire, qui a fait rocker votre vingtaine, est de retour dans les cours d’école. Quant au dernier défi sur TikTok, il consiste à prononcer un truc incompréhensible, à faire dire «quoi?» à son interlocuteur et à lui assener alors un «quoicoubeh» hilare, idéalement en plein cours…

C’est sûr, chaque génération a son patois! Mais faut-il pour autant le maîtriser pour communiquer avec nos mômes? «Que nous ne saisissons pas toujours leurs subtilités langagières n’est sans doute pas plus mal, cela fait aussi partie du processus de leur autonomisation, de leur indépendance et de leur construction identitaire, répond l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique sur son site. La langue française vit. Dans la bouche de nos ados, elle nous bouscule et nous fait souvent rire! Ils sont ainsi les acteurs créatifs de cette évolution.» Et pour nous, journalistes et amoureux des mots, rien que ça, c’est une bonne nouvelle. Merci Martin et Lisa!