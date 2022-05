Trois activités à faire pour (re)découvrir la France

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé, même de loin. Cette semaine, on s’en va chez la plus merveilleuse de nos voisines, alias la France.

Plein les vœux

Pas encore abonnés au compte Les Pépites de France sur Instagram? Deux solutions. Soit vous le faites maintenant, sans réfléchir. Soit vous commandez d’abord leur livre, qui répertorie les 100 lieux les plus photogéniques de l’Hexagone… d’après eux. Une escapade qui passe par les plages de Corse, les ruelles de Colmar, l’île d’Ouessant, le château alsacien de Haut-Koenigsbourg ou l’éblouissant massif du Vercors, soit autant de vœux à exaucer en une heure, une journée ou un week-end. Et notre petit doigt nous dit que vous passez parfois par-là…

100 pépites pour découvrir la France, éditions Grund.

La fête à Lyon

Il est temps d’aller visiter celle qui occupe la tête des villes à découvrir en 2022 selon les très respectés World Travel Awards. Flâner le long de ses quais bordant la Saône et le Rhin, emprunter les fameuses traboules de son vieux centre classé par l’Unesco ou s’attabler dans les Halles Paul Bocuse pour y déguster un bout de gastronomie locale. Mais aussi, à l’occasion des 40 ans de la Fête de la Musique ce 21 juin, assister à un concert géant étalé sur 6,5 km reliant Lyon à la commune de Villeurbanne (capitale culturelle 2022! ). Une virée sur la plus grande artère piétonne musicale de France, c’est bon pour le moral.

© getty images

Être à la hauteur

Tout l’été, la station alpine de Chamrousse propose des nuits… vertigineuses à ses visiteurs. L’idée: les faire dormir à flanc de falaise, sur un «portaledge» qui garantit une immersion totale dans le décor montagnard. On y profite d’une vue affolante, tout en admirant la vie nocturne et, par temps clair, les étoiles veillant sur le joli massif de Belledonne. Il paraît même que le couchage est confortable… mais vous nous raconterez. Pour les moins aventureux, notons qu’il existe une simple version «apéro» à Val Cenis, et personne ne vous jugera.

© getty images