Un effet vache

En 1973, un spot publicitaire débarque sur nos petits écrans avec la ferme intention de faire fondre les téléspectateurs. On y aperçoit une vache peinte en violet, qui se prénomme Adélaïde et qui nous supplie de croire que le chocolat Milka est ce qui existe de plus tendre en matière de plaisir sucré. Le coup est parfaitement tiré: l’animal surligne le lien direct entre le produit et sa provenance, technique de marketing qui ne cessera plus jamais de faire des émules – on nous vend désormais du café, du fromage ou de la sauce tomate avec les mêmes appâts. Le produit green par excellence, la vache Milka? Pas tout à fait, puisque la bête n’est pas verte, mais mauve (merci de suivre). Mais l’entreprise fait fort, en jurant que son lait vient du Pays Alpin, que le bien-être animal est respecté et que les exploitations familiales sont soutenues. Ça fait un effet bœuf, comme on dit. Là, en 2023, la marque continue sur sa lancée, en s’engageant à la culture toujours plus responsable de son cacao (aide aux producteurs locaux, respect des forêts…). A l’heure où un débat fait rage sur le greenwashing, on a envie de croire que cette vache-là n’est pas folle, surtout qu’au passage, elle ajoute 10% de ce cacao durable dans ses tablettes… et retire 5% de sucre. Mais rappelons que de bonnes lunettes s’imposent pour déchiffrer les étiquettes trop parfaites. Et que le logo ne fait pas le bio. D’ailleurs, pour en revenir à notre bovidé peinturluré, on apprécie déjà beaucoup moins le fait que la marque suisse ait aussi décidé de mentionner sur ses emballages que la portion recommandée était de quatre carrés. L’idée est louable, bien sûr. Mais quatre carrés de chocolat, franchement, ça exige une sacrée volonté. Huit, ce serait moins vache.