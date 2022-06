Entre Bánh mì vietnamien et pain de seigle au pastrami comme à New York, ces dernières années, l’offre de sandwichs s’est faite plus cosmopolite. Tout en ne grignotant qu’un minuscule morceau de toute la diversité en la matière, ainsi que le démontre le nouveau livre Sandwichs du monde.

Dans cet ouvrage qui s’aventure aux quatre coins de la planète pour y dénicher délices sucrés et salés, démontrant au passage qu’il y a un monde de différence entre les tartines jambon-fromage qui vous accompagnaient à l’école et le casse-croûte d’enfants d’Israël, d’Italie ou même du sud de la France, un point commun: le pain, même si celui-ci se fait blanc, complet, pita ou baguette selon les recettes rassemblées par Jesiel Maxan, amatrice assumée du genre. L’intéressée est partie d’une curiosité gourmande pour écrire son livre, lequel tente de répondre à la question de savoir pourquoi le sandwich connaît un tel engouement partout dans le monde. Un succès dont la jeune femme a pu juger de ses propres yeux puisque, avant de s’installer à Paris, elle a grandi à Porto Rico, dans les Caraïbes, puis aiguisé ses couteaux dans le domaine de la publicité à New York. De quoi goûter pas mal de versions de cet en-cas, et accumuler les recettes pour son recueil.

Et celle qui a travaillé dans les plus grandes pâtisseries de la capitale française et œuvre aujourd’hui en tant que styliste culinaire d’égrener les raisons de son intérêt pour ce plat en apparence plutôt humble. «Il est simple, on peut le manger sur le pouce, à n’importe quel moment de la journée, son prix est abordable, il peut être salé et parfois sucré, chaud, froid, grand, petit… Et aujourd’hui, il est même à la carte des plus grandes tables!» Et bientôt à la vôtre aussi? Quelle que soit votre destination cet été, vos papilles pourront en tous cas voyager au gré des 100 préparations recensées, du bokit guadeloupéen au shawarma turc en passant par la copieuse francesinha portugaise. Un périple gustatif qui commence dans ces pages, avec l’un des mets que Jesiel Maxan partage avec nous. Parce que c’est là aussi un des ingrédients du carton planétaire du sandwich: sa convivialité.